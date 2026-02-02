Ветеринар рассказал, как правильно мыть собаку зимой Ветеринар Руденко: при купании питомца важно следить за температурой воды

При купании питомцев зимой важно следить за температурой воды, рассказал LIFE.ru ветеринарный врач Андрей Руденко. Он отметил, что мыть животных необходимо только в помещении.

Важно следить за температурой воды и воздуха: вода должна быть комфортно теплой, а помещение достаточно отапливаемым. Купание на улице или в холодных помещениях недопустимо, а сама процедура должна быть максимально короткой, — рассказал Руденко.

Ветеринар подчеркнул, что после купания питомца необходимо правильно высушить. По его словам, животное необходимо хорошо вытереть полотенцем и при необходимости досушить феном на низкой температуре.

Ранее Руденко рассказал, что дрожь, поджимание лап, замедление движений или оцепенение могут указывать на переохлаждение у собаки. По его словам, при температуре ниже 15 градусов следует отказаться от долгих прогулок с щенками, а также мелкими, короткошерстными и пожилыми питомцами.