30 января 2026 в 10:36

Ветеринар рассказал, как вовремя распознать переохлаждение у собаки

Ветеринар Руденко: дрожь и оцепенение могут указывать на переохлаждение у собаки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Дрожь, поджимание лап, замедление движений или оцепенение могут указывать на переохлаждение у собаки, заявил LIFE.ru ветеринар Андрей Руденко. По его словам, при температуре ниже 15 градусов следует отказаться от долгих прогулок с щенками, а также мелкими, короткошерстными и пожилыми питомцами. Аналогичное противопоказание и для собак с хроническими заболеваниями.

Во время прогулки важно наблюдать за состоянием собаки. Если она начинает поджимать лапы, дрожать, замедляться или отказывается идти, прогулку необходимо немедленно прекратить и вернуться в теплое помещение. После возвращения домой лапы следует промыть теплой водой и насухо вытереть. Низкие температуры повышают риск переохлаждения и обморожений, — предупредил Руденко.

Он уточнил, что уши, хвост и лапы питомца наиболее подвержены обморожению. Перед выходом из дома он посоветовал наносить защитный крем на лапы или надевать на них специальную обувь. Питомцев, входящих в зону риска, рекомендуется утеплять с помощью одежды.

Ранее кинолог Владимир Голубев заявил, что прогулка по сугробам и игры в снегу станут отличной тренировкой для собаки. При этом такие виды активности подойдут для крупных питомцев.

