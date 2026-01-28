Кинолог дал советы, как превратить зимнюю прогулку с собакой в тренировку Кинолог Голубев: прогулка по сугробам с собакой станет отличной тренировкой

Прогулка по сугробам и игры в снегу станут отличной тренировкой как для собаки, так и для человека, заявил РИАМО кинолог Владимир Голубев. При этом такие виды активности подойдут для крупных питомцев.

Зимой очень часто сокращается норма физической нагрузки у собак, что чревато набором лишнего веса за сезон. Меж тем многие породы переносят холод довольно плохо. Секрет не в том, чтобы гулять, вопреки всему, а в качестве прогулок. Они могут быть короткими, но интенсивными, — отметил Голубев.

Он также посоветовал разнообразить прогулку подъемами в горку или интерактивом с лакомствами. В частности, можно слепить небольшого снеговика и внутрь каждого шара спрятать ароматные угощения. Для такой игры важно выбирать только чистый и свежевыпавший снег, предупредил кинолог.

Ранее ветеринар Михаил Шеляков заявил, что самая опасная погода для домашних животных — температура около минус пяти градусов. По его словам, в таких условиях шерсть питомцев теряет способность сохранять тепло, что приводит к резкому росту заболеваний.