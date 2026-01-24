Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 января 2026 в 09:30

Ветеринар назвал самую опасную погоду для домашних животных

Ветеринар Шеляков: температура около −5 градусов опасна для животных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Самая опасная погода для домашних животных — температура около −5 градусов, заявил NEWS.ru ветеринар Михаил Шеляков. По его словам, в таких условиях шерсть питомцев теряет способность сохранять тепло, что приводит к резкому росту заболеваний.

Самая опасная погода для животных — при температуре −5 градусов. В наших широтах такая погода сопровождается сильным ветром, туманностью, осадками. Самое опасное здесь, что шерсть у собак и кошек промокает, теряет теплозащитные свойства и становится бесполезной. В ветеринарной практике наибольшее количество обморожений, циститов и переохлаждений у животных проявляется в период температуры от нуля до −5 градусов, — пояснил Шеляков.

Ранее кинолог Владимир Голубев порекомендовал владельцам собак, работающим удаленно, заниматься с питомцами, предлагая им решать головоломки. По его словам, в дни занятости следует придерживаться установленного распорядка и поощрять домашнего любимца за хорошее поведение.

До этого Голубев заявил, что собаки могут есть снег во время прогулок из-за проблем с желудком. По его словам, необходимо проанализировать поведение питомца.

животные
кошки
собаки
ветеринары
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сенатор назвал решение для восстановления отношений между РФ и Европой
Творожная запеканка с изюмом: аромат детства
Основатель нацбатальона «Азов» рвется в высшие эшелоны на Украине
Пропавшего на юге Сахалина водолаза нашли спустя 20 часов
Орбан пообещал положить конец паразитированию Киева на странах ЕС
В российском доме-интернате зафиксировали вспышку опасного заболевания
Назван топ-5 городов, где чаще всего берут кредиты наличными
Удары по Украине сегодня, 24 января: какие цели ВСУ поражены, последствия
С Домогатского взыскали огромную сумму после скандала на Бали
Магнитные бури сегодня, 24 января: что завтра, боли, нагрузка на сосуды
Двойной взрыв колоссальных масштабов произошел на Солнце
Звезде сериала «Солдаты» понадобилась помощь медиков
ВСУ ударили по машине скорой помощи в Херсонской области
Иран предупредил о риске войны при одном условии
Конфискованный у спонсора ВСУ спиртзавод решили приватизировать
На Западе забили тревогу из-за потери Зеленским связи с реальностью
Китай увеличил закупки золота из России
Россиянам дали инструкцию по спасению кровных из лишенных лицензий банков
Расчет платы за воду не по счетчикам изменится
Серебру предрекли десятикратное подорожание за пять лет
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.