Ветеринар назвал самую опасную погоду для домашних животных Ветеринар Шеляков: температура около −5 градусов опасна для животных

Самая опасная погода для домашних животных — температура около −5 градусов, заявил NEWS.ru ветеринар Михаил Шеляков. По его словам, в таких условиях шерсть питомцев теряет способность сохранять тепло, что приводит к резкому росту заболеваний.

Самая опасная погода для животных — при температуре −5 градусов. В наших широтах такая погода сопровождается сильным ветром, туманностью, осадками. Самое опасное здесь, что шерсть у собак и кошек промокает, теряет теплозащитные свойства и становится бесполезной. В ветеринарной практике наибольшее количество обморожений, циститов и переохлаждений у животных проявляется в период температуры от нуля до −5 градусов, — пояснил Шеляков.

Ранее кинолог Владимир Голубев порекомендовал владельцам собак, работающим удаленно, заниматься с питомцами, предлагая им решать головоломки. По его словам, в дни занятости следует придерживаться установленного распорядка и поощрять домашнего любимца за хорошее поведение.

До этого Голубев заявил, что собаки могут есть снег во время прогулок из-за проблем с желудком. По его словам, необходимо проанализировать поведение питомца.