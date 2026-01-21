Кинолог рассказал, как правильно сочетать удаленную работу с заботой о собаке Кинолог Голубев: людям на удаленной работе можно развлекать собаку головоломками

Хозяевам собак, которые работают дистанционно, рекомендуется развлекать питомцев с помощью решения головоломок, заявил РИАМО кинолог Владимир Голубев. Он посоветовал в дни занятости придерживаться определенного режима и поощрять животное за прилежное поведение. В частности, с помощью лакомств и команд можно объяснить собаке, что рабочее пространство неприкосновенно.

Мнение, что собака требует слишком много внимания, — во многом миф, особенно если речь о взрослой особи. Питомцы очень любят ритуалы, стабильность, определенный режим. Если грамотно организовать их время и пространство, а также закрывать все их потребности вовремя, то собаки не будут помехой для работающего человека. Главное — установить правила игры и четко следовать им, — посоветовал Голубев.

Он напомнил, что работа не должна стать препятствием для ежедневных ритуалов. С собакой важно гулять в одно и то же время. Аналогично и с кормлением. Соблюдение режима и правил позволит избежать стресса как у животного, так и у его владельца.

Ранее Голубев рассказал, что собаки находят в сугробах разные слои запахов. Таким образом они получают информацию как об актуальных, так и о прошедших событиях.