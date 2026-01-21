Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
21 января 2026 в 11:39

Кинолог рассказал, как правильно сочетать удаленную работу с заботой о собаке

Кинолог Голубев: людям на удаленной работе можно развлекать собаку головоломками

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Хозяевам собак, которые работают дистанционно, рекомендуется развлекать питомцев с помощью решения головоломок, заявил РИАМО кинолог Владимир Голубев. Он посоветовал в дни занятости придерживаться определенного режима и поощрять животное за прилежное поведение. В частности, с помощью лакомств и команд можно объяснить собаке, что рабочее пространство неприкосновенно.

Мнение, что собака требует слишком много внимания, — во многом миф, особенно если речь о взрослой особи. Питомцы очень любят ритуалы, стабильность, определенный режим. Если грамотно организовать их время и пространство, а также закрывать все их потребности вовремя, то собаки не будут помехой для работающего человека. Главное — установить правила игры и четко следовать им, — посоветовал Голубев.

Он напомнил, что работа не должна стать препятствием для ежедневных ритуалов. С собакой важно гулять в одно и то же время. Аналогично и с кормлением. Соблюдение режима и правил позволит избежать стресса как у животного, так и у его владельца.

Ранее Голубев рассказал, что собаки находят в сугробах разные слои запахов. Таким образом они получают информацию как об актуальных, так и о прошедших событиях.

собаки
питомцы
кинологи
работа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Минфине США сравнили Европу с болотом
Психолог раскрыла скрытую опасность дефицита объятий
Зюганов посетил Мавзолеи и почтил память Владимира Ленина
Власти поддержали усиление защиты от кибермошенничества
Трамп сделал противоречивое заявление о мире на Украине
«Я туплю»: Олеся Иванченко сочла, что Батрутдинов обидел Бузову
Бизнесу рассказали, как обезопаситься от киберугроз
Королевская семья Британии: новости, за какое место Гарри потрогал Меган
Украинский депутат воспользовался советом главы МВФ «рычать как лев»
Кличко ответил на критику Зеленского
Премьера спектакля «Капитанская дочка» состоится в Москве
Долина обошла других артистов по числу поисковых запросов в «Яндексе»
Неадекват совершил «химическую» месть семье с малышом после визита полиции
SHOT: силовики нагрянули в офис и.о. главы Сергиева Посада
Лихачев рассказал, в каких проектах АЭС наиболее заинтересованы за рубежом
«Трудный выбор»: Дмитриев высказался о положении «вассалов» США
«Уговаривать не стала»: Буланова об уходе «энергосберегающей» подтанцовки
Продюсер назвал возможный гонорар Пугачевой за частное выступление
У разведенной Алсу появился богатый поклонник
Более 200 пассажиров застряли в казахстанском аэропорту
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.