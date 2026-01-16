Кинолог объяснил, почему собаки любят сугробы

Собаки в сугробах находят разные слои запахов, рассказал «Радио 1» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он отметил, что низкие температуры «замораживают» молекулы запахов.

В холодное время года мир запахов для собак действительно меняется. И дело не только в новых сезонных ароматах, а в самом принципе, по которому снег влияет на уникальное обоняние собак, — рассказал Голубев.

Кинолог подчеркнул, что таким образом собака получает информацию как об актуальных, так и о прошедших событиях. По его словам, с помощью слоев запаха питомец может узнать, какие собаки гуляли вчера, а на каком месте запускали фейерверки.

Ранее Голубев рассказал, что собаки могут есть снег во время прогулок из-за проблем с желудком. Он отметил, что такое поведение также может быть просто игрой.