19 января 2026 в 18:25

Жители Петербурга смыли грехи в купели Невы

Жители Петербурга окунулись в купель у Петропавловской крепости

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Санкт-Петербурге православные верующие совершили традиционное крещенское окунание в купель, вырубленную во льду Невы около Петропавловской крепости, передает «МК в Питере». Эта купель стала одной из 17 официальных иорданей, открытых в городе.

Около места для купания были организованы фуд-корты с беляшами, пирожками, шашлыком и пловом. Также работала кухня, где бесплатно раздавали гречку с тушенкой, чай, конфеты и пряники. В одной из установленных палаток можно было поставить свечу и помолиться. Примерно в 12:30 купель освятил митрополит Варсонофий.

Ранее в Красноярске в крещенскую ночь десятки людей попали в длинную очередь из-за организационной ошибки. Температура воздуха в городе опустилась до -40 градусов. Мэрия анонсировала начало купаний на 23:00. Однако священника, который должен был освятить купель, не предупредили об изменении времени. Он случайно узнал о новом графике из эфира и прибыл позже. В результате горожане, пришедшие к проруби к 23:00, ждали начала обряда целый час. Некоторые, не выдержав мороза, уходили, другие пытались согреться в машинах.

До этого Роспотребнадзор опубликовал список из 40 официальных купелей в Москве, где вода соответствует всем санитарным нормам. Специалисты прорубили иордани в 10 столичных округах. Было проверено 106 проб воды по санитарно-химическим, микробиологическим и токсикологическим показателям.

