Роспотребнадзор утвердил 40 официальных крещенских купелей в Москве

Роспотребнадзор опубликовал список из 40 официальных крещенских купелей в Москве, вода в которых соответствует всем санитарным нормам, сообщает столичное управление ведомства. Специалисты прорубили иордани в 10 московских округах.

Из 43 купелей исследования качества воды проведены в 42 купелях (в одной купели — «Вернисаж в Измайлово», Измайловское ш., 73Ж, — используется водопроводная вода, отвечающая санитарным требованиям), по результатам проведенных исследований качество воды отвечает гигиеническим нормативам в 40 купелях, — говорится в сообщении.

В ходе предпраздничного контроля было отобрано и проверено 106 проб воды по санитарно-химическим, микробиологическим и токсикологическим показателям. В двух купелях на территории Новой Москвы качество воды не отвечает гигиеническим нормативам по микробиологическим параметрам. Еще одна купель в СЗАО была исключена из списка из-за работ по благоустройству прилегающей территории.

Ранее иммунолог Андрей Продеус заявил, что купание в проруби в Крещение может стать фатальным для неподготовленного организма. Он призвал отказаться от окунания в ледяную воду, сравнив это по степени вреда с курением.