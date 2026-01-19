Macan окунулся в прорубь вместе с сослуживцами и попал на видео

Рэпер Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов), который проходит срочную военную службу в Центре специального назначения «Витязь» в Московской области, окунулся в крещенскую прорубь вместе с сослуживцами, сообщил Telegram-канал «112», разместив соответствующее видео. На опубликованных кадрах видно, как исполнитель трижды окунается в купель и крестится.

Как отметил источник, Macan поддержал традицию, несмотря на то, что праздник застал его вдали от дома. Где именно были сняты кадры, в сообщении не уточняется.

Ранее Macan официально принял военную присягу и стал оператором беспилотных летательных аппаратов. Торжественная церемония состоялась в Подмосковье, в Отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского. После принесения присяги новобранец получил назначение на должность разведчика в 2-й взвод спецназа группы Центра специального назначения «Витязь», в отделение беспилотных авиационных систем.

До этого Telegram-канал SHOT сообщал, что музыканта направили служить водителем в элитное подразделение. Как уточнялось, после принятия присяги он был зачислен в 1-ю группу спецназа 604-го Центра специального назначения «Витязь», где занимает должность водителя в отделе материально-технического обеспечения.