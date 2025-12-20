Рэпера Macan посадили за баранку

Рэпера Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) направили служить водителем в элитное подразделение, сообщает Telegram-канал SHOT. После принятия присяги он был зачислен в 1-ю группу спецназа 604-го Центра специального назначения «Витязь», где занимает должность водителя в отделе материально-технического обеспечения.

По данным источника, в части, где он проходит службу, имеется парк военной техники, включая грузовые автомобили «УРАЛ» с бронированными кабинами, а также легковые машины марок Ford, Volkswagen, Haval и микроавтобусы. На каком транспорте конкретно работает рэпер, неизвестно.

До этого журналист Андрей Медведев заявил, что служба рэпера Macan в армии похожа на «жирный плевок в лицо обычным людям». По его словам, необходимо «прекратить позорить боевое подразделение» и отправить музыканта на дембель.

Ранее повара дивизии оперативного назначения имени Дзержинского отправили на гауптвахту после публикации ролика с курящим в неположенном месте Macan. На появившемся в Сети видео молодой человек в красном колпаке из окна снимает ролик с рэпером в военном обмундировании. Он стоит под деревом с сигаретой.