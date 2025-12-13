Автора видео с курящим рэпером-срочником Macan наказали Автора видео с курящим рэпером-срочником Macan отправили на гауптвахту

Повара дивизии оперативного назначения имени Дзержинского отправили на гауптвахту после публикации ролика с курящим в неположенном месте рэпером Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов), передает Telegram-канал Mash. Арест продлится до 30 дней.

На появившемся в Сети видео молодой человек в красном колпаке из окна снимает ролик с рэпером в военном обмундировании. Он стоит под деревом с сигаретой.

До этого Telegram-канал Mash сообщил об особом распорядке дня Macan во время срочной службы в Подмосковье. Согласно его публикации, у исполнителя есть охранник, неограниченный доступ к телефону и офицерская форма.

Канал писал, что для сослуживцев рэпера ввели правила поведения в присутствии звезды. Например, исполнителя нельзя фотографировать. Также под запретом занимать у него деньги.

Ранее сообщалось, что актера Глеба Калюжного, проходящего срочную службу в армии, никто не притесняет. Как заявил NEWS.ru директор артиста Григорий Сухов, у Калюжного все хорошо и он не понимает, зачем запустили этот слух о дедовщине на почве популярности военнослужащего.