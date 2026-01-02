Новый год — 2026
02 января 2026 в 22:35

Кадыров ответил на сплетни о состоянии своего здоровья

Кадыров опроверг слухи о своей болезни и госпитализации в Москву

Рамзан Кадыров Рамзан Кадыров Фото: kremlin.ru
Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи о состоянии своего здоровья и госпитализации в Москву, сообщил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в Telegram-канале. Глава Чечни также отметил, что распространители фейков являются сатанистами.

Настрой боевой. Люди нормальные понимают нас, а эти сатанисты и неонацисты свое дело делают, им за это платят. Что бы мы ни говорили, что бы ни показывали, все равно будут эти сплетни, — заявил Кадыров.

Ранее государственная компания «Почта России» официально опровергла информацию, распространенную в СМИ, о якобы происходящих массовых увольнениях персонала. В пресс-службе организации привели конкретные цифры, характеризующие кадровую ситуацию.

До этого власти Украины распространяли фейковую информацию о ситуации с театром в Мариуполе с помощью британских специалистов, заявил сенатор от Донецкой Народной Республики Александр Волошин. По его словам, эта дезинформация была целенаправленно растиражирована украинскими и западными средствами массовой информации. Однако, как и многие другие информационные провокации, она была вскоре забыта и вытеснена новой волной лжи.

