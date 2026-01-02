Кадыров ответил на сплетни о состоянии своего здоровья Кадыров опроверг слухи о своей болезни и госпитализации в Москву

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи о состоянии своего здоровья и госпитализации в Москву, сообщил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в Telegram-канале. Глава Чечни также отметил, что распространители фейков являются сатанистами.

Настрой боевой. Люди нормальные понимают нас, а эти сатанисты и неонацисты свое дело делают, им за это платят. Что бы мы ни говорили, что бы ни показывали, все равно будут эти сплетни, — заявил Кадыров.

