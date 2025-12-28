Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 10:12

Сенатор разоблачил фейки Киева про театр в Мариуполе

Сенатор Волошин: Киев с помощью британцев публиковал фейки про театр в Мариуполе

Горожане около восстановленного здания драматического театра в Мариуполе Горожане около восстановленного здания драматического театра в Мариуполе Фото: Александр Иванов /РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Власти Украины распространяли фейковую информацию о ситуации с театром в Мариуполе с помощью британских специалистов, заявил сенатор от Донецкой Народной Республики Александр Волошин в интервью РИА Новости. По его словам, эта дезинформация была целенаправленно растиражирована украинскими и западными средствами массовой информации. Однако, как и многие другие информационные провокации, она была вскоре забыта и вытеснена новой волной лжи.

В свое время Мариупольский драмтеатр стал жертвой циничной антироссийской пропагандистской кампании, развернутой Западом <...> При активной поддержке британских медиаресурсов <...> в международное информационное пространство была вброшена дезинформация о сотнях погибших, — сказал сенатор.

Как отметил Волошин, само открытие возрожденного театра наглядно демонстрирует истинные цели той кампании. Она была направлена не на защиту интересов местных жителей, а на сознательное очернение России.

Ранее депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан говорил, что веками западные страны используют подложные документы для оправдания нападок на Россию и устранения ее как ключевого геополитического соперника. В качестве одного из первых примеров он привел так называемое «завещание Петра Великого». Этот фейк приписывал России стремление якобы завоевать Европу.

фейки
Мариуполь
сенаторы
ДНР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Измены мужа, смерть сына: как гимнастка Латынина стала величайшей в истории
Парализованную из-за ДТП с 67 авто дорогу снова открыли
Почему не работает WhatsApp 28 декабря: где сбои в РФ, причины блокировки
Самодельный коньяк из водки: ароматный напиток за 3 дня — дешево и вкусно
«Важное событие»: военэксперт об освобождении РФ трех городов в зоне СВО
В США отменили и задержали более 10 тыс. авиарейсов
Ураганный ветер отбросил два самолета прямо в сугроб
Конфликт двух 17-летних подростков закончился убийством одного из них
В МВД раскрыли новую уловку мошенников с «заменой купюр»
Мужчина сделал хозяйке спа-салона «взрывной подарок» и сел в тюрьму
Раскрыта страшная правда про «цифровой мусор» в интернете
В России раскрыли, чем вызваны разногласия в «коалиции желающих»
Погода в Москве в воскресенье, 28 декабря: скоро ударит 30-градусный мороз?
Мерц и Макрон поссорились из-за Путина
Экс-министра отправили под арест за махинации с землей на 31 млн рублей
В РУСАДА оценили отбытие дисквалификации фигуристкой Валиевой
Электробус столкнулся с автомобилем в самом центре Москвы
«Мир обеспокоен»: в Совфеде высказались о позиции Трампа по Украине
Вырвавшийся из вольера волк обратил в бегство посетителей зоопарка
Сильнейшее за последние годы землетрясение обрушилось на Тайвань
Дальше
Самое популярное
Открыла салат-кольцо, который стал главным хитом прошлого Нового года. «Морская пена»: просто, быстро и бесподобно вкусно
Общество

Открыла салат-кольцо, который стал главным хитом прошлого Нового года. «Морская пена»: просто, быстро и бесподобно вкусно

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Самый вкусный крабовый салат из всех, что пробовала: «Черный жемчуг» с сырной шапкой — новогодняя роскошь на тарелке
Общество

Самый вкусный крабовый салат из всех, что пробовала: «Черный жемчуг» с сырной шапкой — новогодняя роскошь на тарелке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.