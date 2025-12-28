Сенатор разоблачил фейки Киева про театр в Мариуполе Сенатор Волошин: Киев с помощью британцев публиковал фейки про театр в Мариуполе

Власти Украины распространяли фейковую информацию о ситуации с театром в Мариуполе с помощью британских специалистов, заявил сенатор от Донецкой Народной Республики Александр Волошин в интервью РИА Новости. По его словам, эта дезинформация была целенаправленно растиражирована украинскими и западными средствами массовой информации. Однако, как и многие другие информационные провокации, она была вскоре забыта и вытеснена новой волной лжи.

В свое время Мариупольский драмтеатр стал жертвой циничной антироссийской пропагандистской кампании, развернутой Западом <...> При активной поддержке британских медиаресурсов <...> в международное информационное пространство была вброшена дезинформация о сотнях погибших, — сказал сенатор.

Как отметил Волошин, само открытие возрожденного театра наглядно демонстрирует истинные цели той кампании. Она была направлена не на защиту интересов местных жителей, а на сознательное очернение России.

Ранее депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан говорил, что веками западные страны используют подложные документы для оправдания нападок на Россию и устранения ее как ключевого геополитического соперника. В качестве одного из первых примеров он привел так называемое «завещание Петра Великого». Этот фейк приписывал России стремление якобы завоевать Европу.