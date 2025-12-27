В Швейцарии объяснили, зачем Запад использует фейки против России Депутат Меттан: Запад столетиями оправдывал фейками нападения на Россию

Западные страны на протяжении веков используют сфальсифицированные документы для оправдания атак на Россию и устранения ее как крупного геополитического конкурента, заявил швейцарский политик, депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан. В качестве примера он привел так называемое «завещание Петра Великого», первую подобную фальшивку, приписывавшую России стремление к завоеванию Европы. По словам парламентария, Петербург тогда стал соперником Лондона после победы над Наполеоном.

Британцы были очень довольны, что российский царь помог им разбить Наполеона. Но, скажем так, как только Наполеон оказался на острове Святой Елены, для Британской империи возникла новая проблема — появление соперника. Делить плоды победы над Наполеоном с другой державой, Россией, Лондон не собирался, — сказал депутат в эфире YouTube-канала Neutrality Studies.

Ранее швейцарский миллиардер Тито Теттаманти заявил, что его стране следует уважать Россию и развивать с ней экономические связи. По его мнению, западные государства совершили ошибку, попытавшись ослабить РФ путем чрезмерного вмешательства в ситуацию на Украине.

Кроме того, посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что украинские и европейские организации ведут активную кампанию по распространению ложной информации о переговорах по урегулированию. По его словам, данные действия направлены на искажение подходов к мирному процессу, предложенных президентом США Дональдом Трампом.