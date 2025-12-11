Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 17:38

В МИД назвали источник генерации фейков о переговорах по Украине

Мирошник: генерацией фейков по Украине занимаются конторы в Киеве и Евросоюзе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Украинские и европейские структуры активно распространяют фейковые сведения о переговорах по Украине, заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, предпринимаются попытки исказить подходы президента США Дональда Трампа к мирному урегулированию.

Генерацией этих фейков занимаются огромное количество контор как европейского, так и украинского происхождения, главной задачей которых является максимально размыть и извратить прагматичные подходы, которые были положены в основу мирного плана Трампа и с которыми можно продолжать работать в поиске реалистичного механизма урегулирования, сказал Мирошник.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Европейского союза в настоящее время готовы пойти на «любое жульничество» в отношении России. По словам руководителя внешнеполитического ведомства, речь идет и о грабежах — в частности, о попытках использовать активы России.

До этого главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич заявил, что сокращение численности американских войск в Европе не повлияет на ее обороноспособность. По его словам, такое развитие событий не создаст дополнительную нагрузку на обороноспособность региона.

