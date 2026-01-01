Новый год — 2026
01 января 2026 в 09:49

В США рассказали, как Трамп привел Евросоюз в ярость

Политолог Макадамс: Европа в бешенстве из-за прогресса переговоров по Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/Admedia/Global Look Press
Европейские лидеры впали в ярость из-за того, что президент США Дональд Трамп продолжает диалог с Россией, заявил американский политолог Дэниэл Макадамс на YouTube-канале журналистки Рейчел Блевинс. По словам эксперта, они готовы сделать все для того, чтобы ввести Трампа в заблуждение и сорвать переговоры, при этом судьба украинцев их практически не волнует.

Европейцы в ярости от того, что президент Трамп добивается прогресса, говоря с обеими сторонами, — сказал он.

Ранее спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что Соединенные Штаты совместно с «евротройкой» и Украиной провели телефонные переговоры о гарантиях безопасности. По его словам, между сторонами состоялся продуктивный диалог о следующих шагах в европейском мирном процессе и создании механизмов предотвращения конфликтов.

Кроме того, американские журналисты заявили, что президент США еще до занятия своего поста заявлял о желании получить доступ к украинским полезным ископаемым. Сенатор Линдси Грэм во время предвыборной кампании демонстрировал будущему главе государства карту с минеральными ресурсами этой страны.

