01 января 2026 в 11:11

Антипохмельный напиток без сложностей: рецепт с овсяным молоком

Антипохмельный напиток без сложностей
После веселой вечеринки наутро нередко приходит похмелье. Чтобы вернуть силы и улучшить самочувствие, стоит приготовить антипохмельный напиток на овсяном молоке. Он вкусный, питательный и легко усваивается организмом.

Для приготовления понадобится стакан овсяного молока, половина банана, ложка меда и щепотка корицы. Все ингредиенты нужно взбить в блендере до однородности. Этот напиток быстро насыщает и устраняет дискомфорт после алкоголя.

Антипохмельный напиток на овсяном молоке — отличный рецепт для быстрого восстановления. Попробуйте сами — и утро после праздника станет намного легче.

Ранее мы поделились рецептом закуски в лаваше с тофу.

Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
