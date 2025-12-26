Новый год — 2026
Назван продукт, способный спасти после новогоднего застолья

Нутрициолог Самойлова: гранатовые корки облегчают симптомы похмелья

Гранатовые корки могут помочь облегчить симптомы похмелья, заявила NEWS.ru семейный врач, эндокринолог, диетолог и нутрициолог Анастасия Самойлова. По ее словам, в них содержатся биологически активные вещества, оказывающие комплексное положительное воздействие на ослабленный организм.

Гранатовые корки ценятся в народной медицине за способность облегчать симптомы похмелья и кашель. В них содержатся дубильные вещества. Они обеспечивают противовоспалительное и обезболивающее действие, ускоряя регенерацию тканей и снимая раздражение горла. Полифенолы выступают мощными антиоксидантами, защищая клетки от свободных радикалов и токсинов, вызванных приемом алкоголя. Органические кислоты нормализуют кислотно-щелочной баланс, активизируют работу печени. Витамины и микроэлементы укрепляют иммунитет, обеспечивая поддержку организма в периоды повышенных нагрузок и стрессов, — пояснила Самойлова.

Она добавила, что применять это средство целесообразно в легких случаях. По ее словам, настои из сушеных гранатовых корок эффективны при незначительном недомогании после застолья или непродолжительном кашле без температуры.

Настои из сушеных корок помогают при легкой форме алкогольного отравления и непродолжительном кашле, преимущественно не сопровождающемся температурой. При возникновении сильной головной боли, рвоты, продолжительной лихорадки или постоянном кашле с отделением мокроты необходима консультация специалиста, — резюмировала Самойлова.

Ранее терапевт Зарема Тен объяснила, что в новогоднюю ночь для избежания тяжелого похмелья рекомендуется употреблять только один вид алкоголя. По ее словам, в результате смешивания разных напитков в первую очередь страдает печень.

