Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 03:20

Врач объяснила, как избежать тяжелого похмелья после Нового года

Терапевт Тен: в новогоднюю ночь лучше пить только один тип спиртного

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В новогоднюю ночь для избежания тяжелого похмелья рекомендуется употреблять только один вид алкоголя, заявила NEWS.ru терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. По ее словам, в результате смешивания разных напитков в первую очередь страдает печень.

Самая частая причина тяжелого утра — это не столько количество, сколько смешивание разных видов алкоголя. Они имеют в составе разные побочные продукты брожения, включая сивушные масла, красители, дубильные вещества. Для их переработки печень использует разные ферментные системы. «Коктейль» из напитков перегружает ее, приводя к более тяжелой и комплексной интоксикации, которая ощущается как мучительное похмелье. Выберите для вечера один тип напитка и пейте только его. Если начали с шампанского, то им и продолжайте. Если с коньяка, то не переходите на вино. Обязательно заранее установите для себя лимит по бокалам или рюмкам, — предупредила Тен.

Ранее преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов предупредил о потенциальных рисках употребления шампанского для людей с диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Он подчеркнул, что данный напиток следует пить отдельно от других алкогольных продуктов.

алкоголь
напитки
Новый год
похмелье
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд изъял у экс-чиновника имущество на миллиарды
«Приходится терпеть»: Европа испугалась тайного сигнала в речи Путина
Очевидцы рассказали о серии взрывов над Таганрогом
Врач объяснила, как избежать тяжелого похмелья после Нового года
Стало известно, у кого вырастут пенсии с 1 января
Генсек ОДКБ указал на расширение глобальной борьбы за новый ресурс
Энергетика Одессы выведена из строя массированным ударом
Прогноз Залужного — катастрофа: Украину ждет кровавый бунт ветеранов
Люди собрали пожертвования для обезоружившего террориста в Сиднее
Известная российская спортсменка попала в «расстрельный» список Украины
Бельгийский генерал призвал НАТО поучиться у России
В МИД РФ озвучили условия для возобновления диалога с НАТО
Захарова резко отреагировала на ранение младенца при атаке ВСУ на Белгород
Россиянам напомнили о графике в последний рабочий день в 2025 году
Названа дата максимального сближение кометы 3I/ATLAS с Землей
В РФ расширят эксперимент по сдаче ОГЭ девятиклассниками
Фаза Луны сегодня, 19 декабря: отменяем важные дела и ждем лучших времен
РФ запускает армию убийц дронов: небо над Украиной может закрыться навсегда
Легкий Новый год: секретные рецепты от диетолога для праздничного стола
МВД раскрыло, как распознать атаки цифровых мошенников
Дальше
Самое популярное
Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.