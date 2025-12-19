Врач объяснила, как избежать тяжелого похмелья после Нового года Терапевт Тен: в новогоднюю ночь лучше пить только один тип спиртного

В новогоднюю ночь для избежания тяжелого похмелья рекомендуется употреблять только один вид алкоголя, заявила NEWS.ru терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. По ее словам, в результате смешивания разных напитков в первую очередь страдает печень.

Самая частая причина тяжелого утра — это не столько количество, сколько смешивание разных видов алкоголя. Они имеют в составе разные побочные продукты брожения, включая сивушные масла, красители, дубильные вещества. Для их переработки печень использует разные ферментные системы. «Коктейль» из напитков перегружает ее, приводя к более тяжелой и комплексной интоксикации, которая ощущается как мучительное похмелье. Выберите для вечера один тип напитка и пейте только его. Если начали с шампанского, то им и продолжайте. Если с коньяка, то не переходите на вино. Обязательно заранее установите для себя лимит по бокалам или рюмкам, — предупредила Тен.

Ранее преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов предупредил о потенциальных рисках употребления шампанского для людей с диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Он подчеркнул, что данный напиток следует пить отдельно от других алкогольных продуктов.