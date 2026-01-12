Атака США на Венесуэлу
Глава Минобороны Британии оказался в зоне удара по пути в Киев

Sun: глава МО Британии Хили оказался вблизи удара «Орешника» на Украине

Джон Хили Джон Хили Фото: Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press
Министр обороны Великобритании Джон Хили оказался в опасной близости от места удара российской ракеты «Орешник» во время своей поездки на Украину, сообщает британское издание The Sun со ссылкой на свои источники. Инцидент произошел под Львовом, когда поезд высокопоставленного чиновника был вынужден экстренно остановиться из-за ракетной угрозы.

Как утверждает источник в окружении министра, Хили «чуть не попал в беду». Целью его визита в Киев были переговоры о поставках новых британских баллистических ракет большой дальности Nightfall, способных нести 200-килограммовые боеголовки.

Мы были достаточно близко, чтобы услышать сирены воздушной тревоги, — сообщил сам министр обороны.

Параллельно Лондон анонсировал другие инициативы. Хили заявил, что Великобритания и Франция готовы разместить миротворцев на Украине в случае перемирия, а также запустят производство беспилотников «Octopus» для перехвата ракет.

Ранее стало известно, что в ходе визита в Киев 9 января Джон Хили заявил, что хотел бы похитить президента РФ Владимира Путина по аналогии с похищением Николаса Мадуро в Венесуэле. Такое заявление он сделал в ответ на вопрос украинского журналиста в ходе осмотра последствий воздушного комбинированного удара ВС РФ.

