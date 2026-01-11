В Британии пригрозили похитить Путина? Как ответит Россия на эту наглость

Министр обороны Великобритании объявил, что хотел бы похитить президента России, как американский спецназ похитил Николаса Мадуро. Кто он такой, чем известен, как ему ответили в России и Великобритании?
Кто угрожает похитить Путина, способны ли на это британцы
В ходе визита в Киев 9 января министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что хотел бы похитить президента РФ Владимира Путина по аналогии с похищением Николаса Мадуро в Венесуэле. Такое заявление он сделал в ответ на вопрос украинского журналиста в ходе осмотра последствий воздушного комбинированного удара ВС РФ.
«Я бы взял Путина под стражу, привлек бы его к ответственности за эти военные преступления, привлек бы его к ответственности за то, что я увидел в Буче во время одного из моих первых визитов на Украину», — заявил Хили.
В ходе визита 9 января Хили согласовал в Киеве выделение £200 млн (21,2 млн руб.) на подготовку войск для «возможного» размещения на Украине в случае прекращения огня. Эти деньги пойдут на модернизацию военной техники, обновление систем связи и способы защиты от дронов. При этом пока нет речи о развертывании британского контингента на Украине; Москва неоднократно подчеркивала, что об этом не может быть и речи.
Кто такой Джон Хили, почему делает такие громкие заявления
Джону Хили 65 лет, он стал министром обороны Великобритании в июле 2024 года, когда на парламентских выборах в стране победила Лейбористская партия («Трудовая партия»).
Хили не имеет ни военного образования, ни военного опыта: в 1982 году он получил звание бакалавра гуманитарных, социальных и политических наук и в дальнейшем работал журналистом, боролся за права инвалидов и работал в Конгрессе профсоюзов до 1994 года, когда избрался в палату общин парламента Великобритании.
В 2009–2010 годах он занимал пост министра по жилищному планированию в правительстве Гордона Брауна (лейбористы). Работа правительства Брауна закончилась полным провалом, и Хили почти на полтора десятка лет оказался в оппозиции, пока лейбористы во главе с Киром Стармером не взяли власть в 2024-м.
Как в России и Великобритании реагируют на идею похитить Путина
Заявления Хили вызвали ироническую и резкую реакцию в России.
«Влажные фантазии британских извращенцев», — заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
Так же реагируют россияне в соцсетях.
«Мечты, мечты!», «И это официальное лицо. Вернее, морда», «Бодливой корове бог рог не дал», «Совсем кукуха уехала после праздников», — комментируют в соцсетях.
«Этот проникший в Киев заморский министр словно призывает ФАБ на свою голову. Может, стоить попробовать, испытав новую линейку модулей коррекции УМПК?» — с возмущением заявил военкор Юрий Котенок.
«Хороший показатель, насколько деградировала западная элита. Даже сами не понимают, что несут. И не понимают, что иногда бы лучше языком на публике не вихлять как попало», — прокомментировал Дмитрий Алиев.
Британцы в комментариях таблоида The Daily Mail высказали смех и гнев из-за слов министра.
«Ну давай, вперед, за чем дело стало? Когда полетишь в Москву, чтобы выполнить арест?» — спрашивает AngusMcTavish.
«Я как-то сомневаюсь, что Путин очень испугается бывшего профсоюзного деятеля и коммунальщика», — отмечает Cur Non.
«Скорее всего, Путин даже не знает, кто такой Хили», — пишет Jezabel. «Хотел бы и я этого не знать», — ответил Blueboy.
«Хили — трус, надутый как воздушный шарик. „Крутой мужик“ в правительстве Стармера. Жалкое зрелище», — комментируют британцы.
Многие призвали арестовать и Хили, и все правительство лейбористов.
«А мы все мечтаем об аресте Стармера и его крайне левых подстилок!», «Британский народ мечтает увидеть, как ты и весь это сброд пляшут в петле!» — пишут британцы.
«Вот все, чем занимаются Хили и остальная банда в Вестминстере, — мечтают! Они кастрировали наши вооруженные силы. Они занимаются одной болтовней; надеюсь, им придется пойти воевать, потому что как нация мы проиграли войну прежде, чем она началась», — написал db.
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил NEWS.ru, что Хили своими заявлениями пытается привлечь внимание к своей персоне. Он подчеркнул, что подобное высказывание соответствует уровню британских политиков.
«Великобритания достойна такого министра. Это нормально, пусть остается, не надо его убирать. Какая страна, такие и министры, так что здесь нет никакого противоречия. <…> Министр обороны Великобритании — это настолько временная фигура... Сегодня один, завтра другой», ― подытожил Колесник.
