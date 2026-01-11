Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 января 2026 в 12:17

«Мечтать не вредно»: депутат о желании главы МО Британии похитить Путина

Депутат Колесник: глава МО Британии хотел привлечь внимание словами о Путине

Джон Хили Джон Хили Фото: IMAGO/Martin Dalton/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Глава Министерства обороны Великобритании Джон Хили хотел привлечь к себе внимание словами о желании похитить российского президента Владимира Путина, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороны Андрей Колесник. Он подчеркнул, что подобное высказывание соответствует уровню британских политиков.

Его мечты говорят о том, что слабый человек, любит мечтать и хочет на себя обратить внимание такими заявлениями. Это говорит о его абсолютной никчемности. Пусть, Великобритания достойна такого министра. Это нормально, пусть остается, не надо его убирать. Какая страна, такие и министры, так что здесь нет никакого противоречия. А то, что он там мечтает... Мечтать не вредно, но его мечты довольно-таки смешные и даже где-то веселые, ― поделился Колесник.

Парламентарий обратил внимание на слишком частую смену лиц, занимающих эту должность в Великобритании. Он также добавил, что в стране регулярно меняются и премьер-министры.

Это говорит о том, что он дурно воспитан. Островитянин, а островитяне, как правило, имеют комплекс неполноценности. Особенно после того, как Великобритания перестала быть великой империей и вообще империей. Они сейчас говорят: «Он бы это хотел, то хотел». Министр обороны Великобритании — это настолько временная фигура. Сегодня один, завтра другой, ― подытожил Колесник.

Ранее газета The Times сообщила, что дефицит оборонного бюджета Великобритании в ближайшие четыре года составит £28 млрд ($37,6 млрд). В материале указано, что соответствующие расчеты были представлены премьер-министру страны Киру Стармеру в конце 2025 года.

Андрей Колесник
Великобритания
Владимир Путин
Россия
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мощная атака на Воронеж, гибель мирных: как ВСУ атакуют РФ 11 января
Россиянам представили топ-10 регионов по количеству камер
«Буратино» собрал миллиарды в прокате: чем он так понравился, сюжет фильма
«Влажные фантазии»: Захарова о главе МО Британии после слов о Путине
Раскрыто количество атак ВСУ на машины луганских спасателей за 2025 год
Политолог ответил, может ли Трамп освободить Мадуро
«Перестреляю вас»: чиновника на Кубани уволят за угрозы спасателям, детали
Свидание с парнем из «Дайвинчика» закончилось для россиянки смертью
Названо число дронов, атаковавших Белгородскую область за сутки
Емельяненко раскрыл сумму, которая требуется для его лечения
«Сценарий представляется»: экономист о вступлении Украины в Евросоюз
Вражеский дрон влетел в супермаркет в новом регионе
«Одна из самых сильных с начала СВО»: в Воронеже высказались об атаке ВСУ
В Китае с начала 2026 года арестовали уже двух россиян за курение
10 лучших рецептов салатов и закусок на скорую руку: гости уже на пороге!
Звезда «Кухни» улетел из России после развода
BMW X5 на повороте влетел в цветочный магазин
Ночная магнитная буря окрасила небо над Россией
ВСУ ударили дронами по православной гимназии
Власти Украины захотели «отнять хлеб» у более сотни российских музыкантов
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

«Ничего не смогли»: в Германии оцепенели после удара «Орешника» по Украине
Европа

«Ничего не смогли»: в Германии оцепенели после удара «Орешника» по Украине

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость
Общество

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.