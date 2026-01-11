Глава Министерства обороны Великобритании Джон Хили хотел привлечь к себе внимание словами о желании похитить российского президента Владимира Путина, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороны Андрей Колесник. Он подчеркнул, что подобное высказывание соответствует уровню британских политиков.

Его мечты говорят о том, что слабый человек, любит мечтать и хочет на себя обратить внимание такими заявлениями. Это говорит о его абсолютной никчемности. Пусть, Великобритания достойна такого министра. Это нормально, пусть остается, не надо его убирать. Какая страна, такие и министры, так что здесь нет никакого противоречия. А то, что он там мечтает... Мечтать не вредно, но его мечты довольно-таки смешные и даже где-то веселые, ― поделился Колесник.

Парламентарий обратил внимание на слишком частую смену лиц, занимающих эту должность в Великобритании. Он также добавил, что в стране регулярно меняются и премьер-министры.

Это говорит о том, что он дурно воспитан. Островитянин, а островитяне, как правило, имеют комплекс неполноценности. Особенно после того, как Великобритания перестала быть великой империей и вообще империей. Они сейчас говорят: «Он бы это хотел, то хотел». Министр обороны Великобритании — это настолько временная фигура. Сегодня один, завтра другой, ― подытожил Колесник.

Ранее газета The Times сообщила, что дефицит оборонного бюджета Великобритании в ближайшие четыре года составит £28 млрд ($37,6 млрд). В материале указано, что соответствующие расчеты были представлены премьер-министру страны Киру Стармеру в конце 2025 года.