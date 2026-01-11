ВС РФ отрезают украинцев от Европы: удары по Украине 11 января

Российские БПЛА нанесли новую серию ударов по целям на Украине. Какие цели поражены ночью 11 января, где были удары по энергетике, что известно?

Сколько БПЛА запустили по целям на Украине 11 января

Воздушные силы ВСУ заявили, что вечером и ночью ВС РФ запустили по целям на Украине 154 ударных БПЛА. Применяются ударные беспилотники «Герань» различных моделей, а также «Гербера» и другие типы. ВСУ подтверждает попадания 22 ударных БПЛА в 18 районах, а также падение сбитых беспилотников в двух районах. Эти данные могут быть неполными.

ВСУ отмечает, что утром 11 января воздушные атаки продолжаются, и в небе над Украиной действуют российские БПЛА. Мониторинговый Telegram-канал «Хроники Гераней» отмечает, что около десятка «Гераней» прошли цепочкой вдоль границы с Белоруссией в западном направлении.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где поразили энергетику на Украине 11 января, отключения света

В течение ночи российские БПЛА нанесли серию ударов в Харьковской области. Были поражены цели в окрестностях Харькова, Безлюдовке, Васищево, Богодухове, а также Эсхаре.

«Крупная группа „Гераней“ обрушилась на энергообъект в районе поселка Эсхар. Вероятно, это была ГРЭС», — сообщают «Хроники Гераней».

В Эсхаре находится Харьковская ТЭЦ-2, крупная электростанция, которая входит в перечень особо важных объектов электроэнергетики Украины. Ранее по ней наносились удары в сентябре и октябре 2025 года. Последствия нового удара пока неизвестны.

БПЛА «Герань» Фото: Shutterstock/FOTODOM

Еще один объект энергетики поражен в Краматорске. Результаты удара пока неизвестны, но местные каналы сообщили об аварийном отключении света в селе Жовтневое (Октябрьское).

Украинская корпорация ДТЭК сообщила о масштабной аварии с электроснабжением в Днепропетровской области.

«Энергосистема становится более уязвимой из-за постоянных обстрелов. Ночью произошла авария. Без света осталась значительная часть области, кроме Криворожского района. К утру удалось подключить критическую инфраструктуру, постепенно возвращается свет в жилье», — сообщили в ДТЭК.

Также известно о поражении объектов критической инфраструктуры в Житомирской области (в районе Коростеня) и Ровенской области (Сарны). Пока нет подробностей, какие объекты поражены.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Какую цель поразили под Киевом 11 января

В Киевской области ночью была поражена территория аэродрома в Василькове.

«Там базируется 40-я бригада тактической авиации ВВСУ. Именно отсюда осуществляются боевые вылеты МиГ-29, Су-27 и F-16. Удары направлены на снижение интенсивности авиационной активности ВСУ и износ аэродромной инфраструктуры», — заявил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.

В Сети сочли удар по аэродрому ответом на воздушные атаки ВСУ по мирному населению России.

Истребитель МиГ-29 ВВС Украины Фото: Sergey Popsuevich/Transport Photo Images/Global Look Press

«Вот вам за Воронеж, гады!» — пишут россияне в соцсетях.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Какую цель уничтожили «Герани» под Одессой

Telegram-канал LOSTARMOUR отмечает серию ударов в Одесской области: «Герани» били по целям в районе Тузлы, Каролино-Бугаза и Маяков близ границы с Молдавией.

Удар у Маяков уничтожил понтонную переправу через Днестр. Наряду с ж/д мостом в Затоке, мост и понтоны в районе Маяков является основными переправами из Украины в Молдавию, а следовательно, в Европу. Следующий мост (через реку Кучурган) находится в 50 км севернее, однако он ведет не в Молдавию, а в непризнанное Приднестровье; пропускной пункт в Первомайске закрыт для украинского транспорта с февраля 2022 года.

«Одесса остается критическим узлом для морской логистики, приема западных поставок, скрытого базирования БПЛА и морских средств поражения. Ключевой акцент ударов — логистика и портовая инфраструктура. Удар в районе Маяков по мосту подтверждает переход к жесткому перерезанию транспортных артерий, включая резервные и понтонные решения», — отмечает Лебедев.

Ранее Bloomberg сообщило, что в декабре вывоз пшеницы из Украины через порты Одессы сократился почти на четверть, кукурузы на 13%. Это связывают с ударами по портам Черноморска и Южного, которые Россия нанесла в ответ на нападения на танкеры в Черном море

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где еще поражены цели на Украине 11 января

LOSTARMOUR отмечает также удар по району города Драбов в Черкасской области.

«Это база 4-го батальона ТРО — ядро диверсионных и ДРГ-групп, работающих в приграничье. На базе были замечены инструкторы из стран НАТО, которые проводили обучение минно-взрывному делу. Удар носит превентивный характер», — указывает Лебедев.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Читайте также:

Новым оружием России прилетело по Славянску? Удары по Украине 10 января

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали

Протесты в Иране: причины, сколько погибших, что происходит 10 января