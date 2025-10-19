«Искандеры» сожгли Patriot, прилеты по ТЭЦ: удары по Украине 19 октября

Серия прицельных ударов пришлась по критической инфраструктуре на Украине. Сколько БПЛА и ракет запущено в ночь на 19 октября, где поражены объекты энергетики, как продолжаются удары с утра?

Сколько ракет и БПЛА поразили цели на Украине 19 октября

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 19 октября ВС РФ выпустили по целям на Украине 62 ударных БПЛА (типа «Герань-2», «Гербера» и других).

ВСУ подтверждают попадания 19 ударных БПЛА в семи районах. При этом реальное количество прилетов может быть больше, поскольку атака беспилотников продолжалась по состоянию на девять утра воскресенья.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев отмечает, что в ночь на 19 октября прилеты БПЛА фиксировались прежде всего у линии фронта. Под ударом были силы ВСУ в Сумской, Харьковской, Черниговской областях, а также временно оккупированной Киевом части ДНР.

«Видно общее снижение ударов по тылам ВСУ, что говорит о некоем политическом решении о временной приостановке. Это, конечно, может быть связано и с разведывательной деятельностью, получением новых координат, проработкой новых целей. Однако в итоге мы получим большую концентрацию техники и электронных средств борьбы, которые прямо сейчас проходят через границу с Румынией и Польшей», — утверждает Лебедев.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где были удары по энергетике на Украине 19 октября

В ночь на 19 октября ВС РФ нанесли серию ударов по целям в Харьковской области, сообщили СМИ и Telegram-каналы.

Около 23:00 мск мощный взрыв прогремел в Чугуеве, подробности пока неизвестны. Беспилотники нанесли удары в районе Великого Бурлука, Хотомли и Старого Салтова. Источники Сергея Лебедева также подтверждают удары в районе Лозовой.

«Попадание в бывший хлебзавод, используемый для хранения техники. Уничтоженные цели: склады с техникой, площадки хранения и обслуживания, узлы связи и оборонной инфраструктуры», — пишет координатор подполья.

Сообщается, что около двух часов ночи удар «Герани» был зафиксирован в районе села Эсхар. Там находится Харьковская ТЭЦ-2, крупная электростанция, которая входит в перечень особо важных объектов электроэнергетики Украины. Последствия удара пока неизвестны.

Ранее ТЭЦ в Эсхаре была под ударом 1 сентября и 4 октября, поступали сообщения о серьезных разрушениях.

Еще один прилет по объекту энергетики зафиксирован в Днепропетровской области. Спутники слежения за пожарами FIRMS зафиксировали сильные возгорания в Просяной. Telegram-канал «Хроники Гераней» отмечает, что тепловые метки фиксируются в районе местной электроподстанции СЭС 38,88 кВ, а также просянской нефтебазы ПАО «Днепронефтепродукт».

Еще один объект инфраструктуры поражен в Прилукском районе Черниговской области ударом БПЛА, сообщают «Хроники Гераней» со ссылкой на местные власти.

«Без электроснабжения остались около 17 тыс. абонентов в Корюковском и Новгород-Северском районах», — сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

«Черниговоблэнерго» указывает, что в области действуют графики отключения, света нет по девять часов в сутки.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Какие еще цели поразили на Украине в ночь на 19 октября

В ночь на 19 октября ВС РФ активно применяли авиабомбы с модулями планирования и коррекции (УМПК) — «Хроники Гераней» насчитали за минувшие сутки не менее восьми ударов в Харьковской области, по четыре — в Запорожской и Сумской.

Серия взрывов была зафиксирована ночью в районе Славянска, применялись «Герани» и ФАБ с УМПК.

«Уничтоженные цели: склады и позиции техники, карьеры/укрытия для вооружения и транспорта», — пишет Лебедев.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где продолжаются удары по Украине утром 19 октября

«Хроники Гераней» отмечают, что ВС РФ утром в воскресенье не прекращают наносить удары по целям на Украине.

Около 09:30 мск ФАБ с УМПК поразили цели в районе Дружковки и Краматорска на неподконтрольной России части ДНР.

В 10:45 мск баллистическая ракета «Искандер-М» поразила цель в районе Павлограда. Ранее сообщалось, что в этом районе были поражены американские ЗРК Patriot.

«Горит красиво!» — комментируют прилет в Сети.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Читайте также:

«Герани» сожгли офицеров СБУ под Сумами: удары по Украине 18 октября

Котел замыкается, ВСУ сдаются: наступление ВС России в Покровске 18 октября

В Турции зарезали создателя канала «Утро Дагестан»: что известно, версии