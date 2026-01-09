Новая цель Трампа: Кубе и Мексике приготовиться. Боевые действия, детали

Президент США рассказал о некоторых внешнеполитических планах в отношении других стран. Какие детали известны, какова новая цель Дональда Трампа после Венесуэлы, правда ли Кубе и Мексике стоит приготовиться к атаке, будут ли боевые действия?

Что Трамп сказал о боевых действиях в Мексике

Вооруженные силы США в скором времени приступят к наземным операциям против наркокартелей в Латинской Америке, в частности в Мексике, заявил американский лидер Дональд Трамп. Глава Белого дома подчеркнул, что с грустью наблюдает за тем, как наркокартели управляют Мексикой.

«Это очень-очень тяжело наблюдать, видеть, что стало с этой страной. Но картели всем заправляют, и они убивают 250–300 тысяч человек в нашей стране каждый год», — сказал он.

По словам Трампа, Вашингтон почти полностью перекрыл морской маршрут доставки наркотиков в США из Венесуэлы, теперь стоит задача сделать невозможными поставки по суше из Мексики.

«Теперь мы начинаем наносить удары уже по картелям», — отметил американский лидер.

Президент США заявил, что сухопутная граница с Мексикой долгое время была зоной хаоса. В ходе первого срока на посту главы государства Трамп, по его же словам, «очень быстро навел там порядок».

«А в этот раз сделал еще лучше, потому что ситуация была намного хуже. Это была граница, которой, наверное, еще не было в истории мира. Никогда не было такой границы, где кто угодно мог просто войти в твою страну. Сейчас границы, по сути, по-настоящему закрыты. Закрыты. Вы не можете въехать, и никто не въезжает. Никто даже не пытается», — заявил Трамп.

Может ли Куба стать новой целью Трампа

Президент США считает, что «висящая на волоске» Куба оказалась в «большой беде». Он добавил, что страна получила все деньги «за защиту», а кубинцы, по мнению главы Белого дома, «жесткие и сильные люди». Трамп упомянул, что госсекретарь США Марко Рубио имеет кубинское происхождение.

«В Марко [Рубио] есть немного кубинской крови. Думаю, Марко неплохо справляется со своей работой», — сказал американский лидер.

До этого Трамп заявил, что Куба «вот-вот падет». У страны, считает президент США, теперь нет никаких доходов, тогда как ранее она получала их от венесуэльской нефти. Также глава Белого дома говорил, что государство находится в плачевном состоянии и «чувствует себя не очень хорошо».

Рубио в свою очередь заявлял, что кубинское правительство представляет собой огромную проблему.

Высказывания Трампа и Рубио прозвучали после операции США «Абсолютная решимость», в рамках которой Вашингтон ударил по Каракасу и захватил президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес.

Какой просчет допустил Трамп в Венесуэле

США не получат значительной выгоды от военной операции в Венесуэле и свержения Мадуро, заявил американский экономист Пол Кругман. По его мнению, Трамп ошибочно полагает, что в стране сосредоточены огромные нефтяные богатства.

Кругман отметил, что после похищения Мадуро Трамп ни разу не упомянул слово «демократия», но зато 27 раз произнес слово «нефть».

«Это скорее война за нефтяные фантазии. Огромных богатств, которые, как воображает Трамп, там ждут, чтобы их забрали, не существует», — сказал экономист.

Аналитик Игорь Юшков в свою очередь заявил, что американские нефтяные корпорации стремятся прежде всего получить контроль над крупными месторождениями в Венесуэле. По его словам, вопрос о немедленном наращивании объемов добычи сейчас отошел на второй план.

Юшков считает, что передача контроля над ключевыми венесуэльскими проектами служит своего рода «вознаграждением» и компенсацией для американских компаний со стороны администрации Трампа.

