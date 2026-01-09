Атака США на Венесуэлу
09 января 2026 в 15:27

В МИД России анонсировали большую пресс-конференцию Лаврова

Лавров 20 января проведет пресс-конференцию по итогам работы МИД РФ в 2025 году

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 20 января проведет традиционную пресс-конференцию по итогам 2025 года, сообщается на официальном сайте ведомства. На мероприятие пригласили представителей как российских, так и зарубежных СМИ.

20 января в пресс-центре МИД России состоится пресс-конференция министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году, — отметили в МИД.

Онлайн-трансляция будет осуществляться на веб-сайте МИД в разделе «Видео» на русском, английском, французском и испанском языках, а также на официальных аккаунтах в социальных сетях X, «ВКонтакте», «Одноклассники», Rutube, YouTube и в Telegram. На вопросы, которые не получат освещения в рамках конференции, позднее будут представлены комплексные ответы.

Ранее Лавров заявил, что политики из Европейского союза, устраивающие антироссийскую истерику, обречены. Глава ведомства объяснил это тем, что западные лидеры не верят в собственные стратегии и в то, чем они занимаются. Министр добавил, что на Западе постоянно требуют «своровать» российские деньги и ограбить страну.

Сергей Лавров
МИД РФ
пресс-конференции
Россия
