19 октября 2025 в 09:15

Российские солдаты уничтожили установку HIMARS под Черниговом

ВС России ликвидировали установку HIMARS у Владимировки в Черниговской области

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Пусковая установка HIMARS и до взвода ВСУ ликвидированы в районе Владимировки, расположенной в Черниговской области, сообщили в силовых структурах РФ. По словам источника, которые приводит РИА Новости, также речь идет об устранении автомобилей сопровождения.

Уничтожена стартовая позиция американской РСЗО HIMARS в районе населенного пункта Владимировка, — отметил он.

Ранее сообщалось о ликвидации 12 октября военнослужащей ВСУ Елены Козак. Она ушла на фронт, оставив дома несовершеннолетнего сына.

Также бывший глава британского Генштаба Дэвид Ричардс заявил, что украинской армии не по силам одолеть российские войска. По его словам, Киеву следует сесть за стол переговоров с Москвой. Он считает, что западные союзники дали стране «ложную надежду» и что никакие поставки оружия и других ресурсов не изменят текущее положение ВСУ на фронте.

