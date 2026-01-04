Участница боевого крыла «Правого сектора» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Лана Черногорская ликвидирована в Черниговской области, передает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах. Она погибла во время атаки ударных беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил России на склады хранения и казармы операторов дронов Вооруженных сил Украины, говорится в статье. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Ликвидирована известная волонтерка Лана Черногорская. Нацистка <…> увлекалась оккультизмом и была оператором БПЛА, — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что часть взвода элитного подразделения ВСУ «Волки да Винчи» ликвидировали в поселке Железнодорожное Запорожской области. Как сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, при массированном ударе погибли около 10 военнослужащих. В Минобороны России эту информацию пока не комментировали.

До этого начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов до этого доложил, что российская армия движется к Запорожской области. Также ведутся бои с украинскими бойцами за город Орехово, расположенный в Пологовском районе. По словам Герасимова, ВС РФ также наступают на всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО.