Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 16:37

Герасимов раскрыл успехи ВС России на Запорожском направлении

Герасимов заявил, что ВС России движутся к Запорожью и ведут бои за Орехово

Совещание о ситуации в зоне специальной военной операции Совещание о ситуации в зоне специальной военной операции Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Вооруженные силы России движутся к Запорожской области, сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, армия ведет бои за Орехово. Город расположен в Пологовском районе.

ВС РФ движутся к Запорожью, ведут бои за Орехово, — поделился Герасимов.

Также стало известно, что российская армия наступает на всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО. По словам Герасимова, командование противника безуспешно пытается остановить продвижение ВС России.

Кроме того, Генштаб оценил помощь КНДР в разминировании Курской области. Герасимов отметил, что северокорейская сторона сделала значительный вклад в эту работу. В настоящее время, по его словам, идет разминирование Суджанского, Кореневского и Глушковского районов.

Герасимов также сообщил, что в декабре 2025 года ВС России освободили более 700 квадратных метров территории в ходе СВО. Также российская армия установила контроль над 32 населенными пунктами за этот месяц.

Минобороны РФ
Валерий Герасимов
ВС РФ
Запорожье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Секрет карамельной корочки: смазываю батат медом перед запеканием
Кошки Куклачева отказались от работы после его госпитализации
Муж Кадышевой ответит в суде за долги
Политолог оценил вероятность начала новой войны между Израилем и Ираном
В США заявили об угрозе ядерной войны по вине искусственного интеллекта
Напавших на псковских десантников признали террористами и экстремистами
Обманувшего россиян на 1 млрд рублей пирамидчика депортировали из ОАЭ
Двое мужчин «похитили» новогоднее настроение у жителей российского региона
Израиль захотел снова ударить по Ирану
Осознанный Новый год: как оптимизировать расходы и собрать новогодний стол
Двое рабочих погибли под руинами водонапорной башни
Суд прекратил дело против бывшего вице-мэра Челябинска
В Уфе будут судить укравшего 114 млн рублей топ-менеджера
Кимаковский раскрыл главный плюс от освобождения Диброва
В Петербурге в пансионате для пожилых обнаружили проблемы с санитарией
Человечина у реки и в лесу: пьяный мужчина расчленил подругу после драки
Ушел голос из «Прекрасного далека»: умерла певица Дасковская, что известно
Титулованный боксер попал в смертельное ДТП в Нигерии
Против Эйдельман утвердили обвинение
В ЦБ сочли сохранение высокой ключевой ставки неоправданным
Дальше
Самое популярное
Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Взлом линии обороны и обесточенный Киев: новости СВО на вечер 27 декабря
Россия

Взлом линии обороны и обесточенный Киев: новости СВО на вечер 27 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.