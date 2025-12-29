Герасимов раскрыл успехи ВС России на Запорожском направлении Герасимов заявил, что ВС России движутся к Запорожью и ведут бои за Орехово

Вооруженные силы России движутся к Запорожской области, сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, армия ведет бои за Орехово. Город расположен в Пологовском районе.

ВС РФ движутся к Запорожью, ведут бои за Орехово, — поделился Герасимов.

Также стало известно, что российская армия наступает на всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО. По словам Герасимова, командование противника безуспешно пытается остановить продвижение ВС России.

Кроме того, Генштаб оценил помощь КНДР в разминировании Курской области. Герасимов отметил, что северокорейская сторона сделала значительный вклад в эту работу. В настоящее время, по его словам, идет разминирование Суджанского, Кореневского и Глушковского районов.

Герасимов также сообщил, что в декабре 2025 года ВС России освободили более 700 квадратных метров территории в ходе СВО. Также российская армия установила контроль над 32 населенными пунктами за этот месяц.