Генштаб оценил помощь КНДР в разминировании Курской области

Специалисты из КНДР месте с российскими саперами выполняют сложнейшую боевую задачу по очистке местности в Курской области

КНДР оказала значительную помощь в разминировании Курской области, заявил на совещании с президентом России Владимиром Путиным начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. По его словам, проводится разминирование Суджанского, Кореневского и Глушковского районов.

Одновременно с решением боевых задач инженерное подразделение группировки проводит разминирование территорий Суджанского, Глушковского и Кореневского районов Курской области. Большую помощь в этом процессе оказали подразделения КНДР, — сказал Герасимов.

Он также отметил, что российские военные освободили 334 населенных пункта в зоне СВО. ВС России ведут наступление почти по всей линии соприкосновения, уточнил глава Генштаба ВС РФ.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что саперы из КНДР разминировали 42,4 тыс. гектаров в приграничных районах Курской области. По его словам, северокорейские военные уничтожили более 1,5 млн взрывоопасных предметов. Глава региона отметил, что северокорейские саперы из 528-го инженерно-саперного полка НАК уже вернулись на родину, где их лично встретил лидер КНДР Ким Чен Ын. Их спецполк работал в Курской области с начала осени.