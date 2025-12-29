Герасимов назвал число населенных пунктов, освобожденных в 2025 году Герасимов: за год ВС России освободили 334 населенных пункта

За год российские военные освободили 334 населенных пункта в зоне СВО, то есть свыше 6 тыс. квадратных километров территории, заявил глава Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов на совещании с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, ВС РФ ведут наступление почти по всей линии соприкосновения.

Всего в этом году под наш контроль перешло 6640 квадратных километров территории и 334 населенных пункта, — сказал Герасимов.

Ранее российские войска уничтожили американский танк M1A1 Abrams Вооруженных сил Украины западнее Красноармейска в ДНР. Боевая машина была подбита в результате скоординированных ударов FPV-дронов. Танк изначально обнаружили бойцы центра «Рубикон» и военнослужащие 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что 33-й штурмовой полк ВСУ отходит с позиций в окрестностях села Терноватого Запорожской области после массированных ударов. Он отметил, что решение о выводе подразделения приняли командиры на местах.