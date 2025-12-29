Новый год — 2026
29 декабря 2025 в 12:50

В ДНР заявили об отходе ВСУ с позиций в Запорожской области

Кимаковский: ВСУ начали отход с позиций в Запорожской области

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
33-й штурмовой полк ВСУ отходит с позиций в окрестностях села Терноватое Запорожской области после массированных ударов, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, решение о выводе подразделения приняли командиры на местах.

33-й штурмовой полк ВСУ отходит с позиций у Терноватого из-за массированных ударов ФАБ. Такое решение приняли командиры на местах. Только за последние сутки потери в полку — больше половины взвода, — сказал Кимаковский.

Ранее президенту России Владимиру Путину доложили об освобождении города Гуляйполе в Запорожской области в рамках совещания в одном из пунктов управления объединенной группировки войск. Кроме того, главе государства рассказали о взятии под контроль ВС РФ Димитрова.

До этого стало известно, что подразделения группировки войск «Восток» нанесли высокоточный удар по командному пункту ВСУ в Гуляйполе. Как сообщили в пресс-службе Минобороны России, бункер находился в городской застройке и был уничтожен расчетом миномета «Тюльпан».

Военнослужащие ВСУ провалили контратаку в лесополосе на западе населенного пункта Лиман в Харьковской области. Также сообщается, что на данном участке ВС России удалось выбить украинских военных из пяти опорных пунктов. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Запорожская область
ВСУ
отступления
Игорь Кимаковский
СВО
спецоперация
