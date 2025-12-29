В ДНР заявили об отходе ВСУ с позиций в Запорожской области

33-й штурмовой полк ВСУ отходит с позиций в окрестностях села Терноватое Запорожской области после массированных ударов, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, решение о выводе подразделения приняли командиры на местах.

33-й штурмовой полк ВСУ отходит с позиций у Терноватого из-за массированных ударов ФАБ. Такое решение приняли командиры на местах. Только за последние сутки потери в полку — больше половины взвода, — сказал Кимаковский.

Ранее президенту России Владимиру Путину доложили об освобождении города Гуляйполе в Запорожской области в рамках совещания в одном из пунктов управления объединенной группировки войск. Кроме того, главе государства рассказали о взятии под контроль ВС РФ Димитрова.

До этого стало известно, что подразделения группировки войск «Восток» нанесли высокоточный удар по командному пункту ВСУ в Гуляйполе. Как сообщили в пресс-службе Минобороны России, бункер находился в городской застройке и был уничтожен расчетом миномета «Тюльпан».

Военнослужащие ВСУ провалили контратаку в лесополосе на западе населенного пункта Лиман в Харьковской области. Также сообщается, что на данном участке ВС России удалось выбить украинских военных из пяти опорных пунктов. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.