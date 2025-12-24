Новый год-2026
24 декабря 2025 в 10:56

Украинские штурмовики обрели последнее пристанище в Харьковской области

ВСУ провалили контратаку в лесополосе на западе Лимана

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Военнослужащие ВСУ провалили контратаку в лесополосе на западе населенного пункта Лиман в Харьковской области, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. Также сообщается, что на данном участке ВС России удалось выбить украинских военных из пяти опорных пунктов. Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию

Вражеская штурмовая группа (58-й бригады ВСУ. — NEWS.ru) полностью уничтожена, — рассказал источник.

Ранее заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов предположил, что численность скрытых резервов ВСУ на территории Украины может достигать 80 тыс. военнослужащих. По его словам, Киев располагает 10 корпусами, каждый из которых включает в себя от 6 до 8 тыс. человек. Эксперт также добавил, что главком ВСУ Александр Сырский располагает на передовой примерно четырьмя полными корпусами, которые хорошо оснащены.

До этого военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что военные РФ совершили накат у Первомайского. По его словам, они выбили подразделения ВСУ из окраин населенного пункта Копанки Харьковской области. Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

