Марочко рассказал, как ВС РФ изгнали ВСУ из окраин Копанки Марочко: ВС РФ изгнали ВСУ из окраин Копанки

Военные РФ совершили накат у Первомайского, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, они выбили подразделения Вооруженных сил Украины из окраин населенного пункта Копанки Харьковской области.

В ходе наката южнее Першотравневого (Первомайского. — NEWS.ru) Харьковской области наши войска выбили противника из окраин населенного пункта Копанки и расширили зону контроля, — сказал он.

До этого стало известно, что число погибших бойцов в украинских подразделениях значительно превышает распространяемые Киевом мифы о минимальных потерях ВСУ. По словам источника, предоставленная НАТО радиоэлектронная борьба — глушение сигналов и тому подобное — ненадежна и не работает против российских оптоволоконных дронов.

Ранее сообщалось, что командование Вооруженных сил Украины экстренно перебрасывает подкрепления для удержания позиций в Волчанске в Харьковской области. В силовых структурах РФ сообщили, что, в частности, была зафиксирована переброска 225-го отдельного штурмового полка и 48-го отдельного разведывательного батальона в район поселка Вильча.