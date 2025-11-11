Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
На Украине опровергли мифы Киева о минимальных потерях ВСУ

CBC узнал о потерях состава ВСУ и ненадежности натовского оружия

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Число погибших бойцов в украинских подразделениях значительно превышает распространяемые Киевом мифы о минимальных потерях ВСУ, заявил один из их командиров Владимир (фамилия не раскрывается). По его словам, которые приводит канадский телеканал CBC, предоставленная НАТО радиоэлектронная борьба — глушение сигналов и тому подобное — ненадежна и не работает против российских оптоволоконных дронов.

Я уже семь месяцев командир. За это время через мое подразделение прошло около 2000 человек. Трех четвертей из них здесь уже нет, — отметил источник.

До этого в Минобороны России заявили, что российские военные нанесли удары по украинским объектам энергетики, которые связаны с военно-промышленным комплексом украинской армии. По данным ведомства, атаки были осуществлены с использованием авиации, беспилотников и ракет.

Ранее сообщалось, что большая часть граждан США не поддерживает президента Украины Владимира Зеленского. Уточнялось, что речь идет даже об американцах, не питающих симпатий к России. В Соединенных Штатах сторонниками украинского президента выступают некоторые демократы и люди с либеральными взглядами.

