Уже бредит от испуга: почему генсек НАТО грозит отправить солдат на Украину

Европа готова отправить войска на Украину, если Россия нарушит условия будущего мирного соглашения, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. По его словам, несколько стран — членов Альянса уже выразили такую готовность и сейчас решают, как может выглядеть потенциальное развертывание сил. Почему европейские лидеры готовы пойти на конфликт с Россией, игнорируя уроки истории, и как она ответит на прямую военную угрозу со стороны НАТО — в материале NEWS.ru.

Что Рютте заявил о намерениях Европы в отношении России

Европа готова отправить войска на Украину, если Россия нарушит условия будущего мирного соглашения, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью немецкой газете Bild. По его словам, несколько стран — членов Альянса уже заявили о своей готовности, сейчас уточняется структура «коалиции желающих». Также европейцы якобы решают, как будет выглядеть потенциальное развертывание вооруженных сил на суше, на море и в воздухе.

Ранее Рютте неоднократно отмечался агрессивными выпадами в адрес России. Так, он призвал НАТО усиливать демонстрацию собственного ядерного потенциала для сдерживания «возможных противников». А в октябре по итогам встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе призвал не переоценивать возможности Москвы и выразил сомнения в компетентности российских военнослужащих. По его словам, пилоты истребителей якобы неумело управляют ими, а капитаны «не умеют опускать якорь».

Как в России оценили заявления Рютте

В ответ на оскорбления российских военных пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что генсек НАТО ничего не знает о российских летчиках и моряках.

«Российская сторона внимания на такие заявления не обращает», — сказал он.

А представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что заявления Рютте преследуют цель пропаганды войны.

Владимир Путин на своей прямой линии 19 декабря прокомментировал заявления Рютте с юмором. «Ну что он несет? Мне так хочется спросить: слушай, ну что ты говоришь про войну с Россией? Читать-то умеешь? Почитай новую стратегию национальной безопасности США, что там написано. США — создатель и главный спонсор НАТО. В новой стратегии Россия не указывается в качестве врага. А генсек НАТО готовится к войне с нами. Это что такое?» — сказал президент России.

По мнению экспертов, Рютте идейно и целеустремленно толкает Альянс на войну с Россией.

«Рютте — никто, и звать его никак, — сказал в интервью NEWS.ru главный аналитик фонда „Наследие Евразии“ политолог Александр Артамонов. — Он не избран никаким западным народом. Поэтому рассуждения этого абсолютно безответственного типа нельзя принимать всерьез».

Он напомнил, что Рютте — персонаж со странными психологическими комплексами. Так, в одном интервью он признался, что «любит ходить по своему дому голым и хотел бы быть бисексуалом» (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Почему Рютте делит шкуру неубитого медведя

Рютте, обсуждая, что будет, если Россия нарушит мирные договоренности, по словам Артамонова, делит шкуру неубитого медведя. Но Россия «стрелять себе в ногу» не хочет и заключать мир на условиях НАТО не собирается.

«Мирный договор возможен, только если он будет заключен на условиях России. И тогда нарушать его мы точно не будем», — подчеркнул политолог.

Украина, по его словам, будет государством с другими границами, возможно, с внешним управлением со стороны России.

«И мы потребуем ее демилитаризации, ведь приказ Верховного главнокомандующего об этом по-прежнему в силе. А демилитаризированная Украина с новой властью, которая будет вписываться в законно признанные границы, — это будет что-то вроде Германии 1945 года. Сейчас же, если проводить параллели с эпохой Третьего рейха, все это выглядит так, как если бы Германия совместно со своими союзниками по нацистскому блоку обсуждала, каким образом Советский Союз будет выполнять условия относительно безопасности Германии, которые появятся после крушения Третьего рейха. Все это такой бред, настолько иллюзорно, что просто уму непостижимо!» — возмутился эксперт.

Почему НАТО стремится к эскалации конфликта с Россией

Несмотря на бесперспективность намерений Евросоюза победить Россию руками украинцев, он будет продолжать войну, потому что ему это выгодно.

«Война идет в первую очередь за счет украинцев и обходится для европейских лидеров не слишком дорого, — сказал в интервью NEWS.ru заведующий центром ИАМП Дипакадемии МИД РФ Вадим Козюлин. — Экономика Евросоюза сегодня в упадке, нужны очень серьезные информационные поводы, отвлекающие население. Конфликт на Украине для этого очень подходит. Кроме того, Евросоюзу необходим локомотив для придания второго дыхания своей экономике. Война для этого годится».

Эксперт напомнил, что на этом поднялись и США, и довоенная Германия. «Локомотивом для Германии в конце 1930-х была оборонная промышленность и инфраструктурные проекты, — указал Козюлин. — А чем сегодня занимается Евросоюз? Оборонной промышленностью и инфраструктурными проектами. Разворачивается военный Шенген. Страны Европы строят дороги, чтобы военная техника быстро доходила до границы».

Однако до введения войск НАТО на территорию Украины дело не дойдет, уверен он. «Это просто агрессивная риторика для того, чтобы сорвать переговоры. НАТО ставит палки в колеса мирному процессу — в этом и состоит смысл подобного рода заявлений. Все понимают: те военные силы, которые сегодня согласятся войти на территорию Украины, — это будут смертники, законные цели для российских вооруженных сил», — пояснил Козюлин.

Как Россия ответит на агрессию НАТО

На самый крайний случай у России есть ответ, который будет дан любому агрессору, напомнил Артамонов. «Наш президент совершенно четко сказал, чего ждать в случае эскалации конфликта. Мы готовы к войне. Если так говорит президент, значит, мы действительно имеем все возможности справиться с европейской угрозой», — заверил эксперт.

По его словам, самый очевидный сценарий — ракетная атака.

«Это вполне могут быть ракеты без ядерных боеголовок. Но даже в таком случае, вкупе с гиперзвуковым оружием, отразить удар будет физически невозможно. Так что у Европы нет возможности с нами сражаться, даже при помощи нестратегического оружия. Если же дойдет до стратегического, то это конец света для них, но не для нас. Да, у них есть 250 французских боеголовок, плюс 150−170 британских. Но что такое 500 боеголовок относительно 6000, которые лежат у нас на складах? Ясно, что шансов у ЕС и НАТО нет никаких», — подытожил политолог.

