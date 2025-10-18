«Ему поставлена задача»: Захарова объяснила громкие слова Рютте про РФ Захарова: Рютте громкими словами про Россию выполняет задачу по пропаганде войны

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте проводит пропагандистскую кампанию, ориентированную на российскую аудиторию, заявила телеканалу «Царьград» представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, громкие заявления западного политика преследуют цель пропаганды войны.

Относительно Рютте. Ему поставлена задача делать громкие заявления, в том числе ориентированные на российскую аудиторию <...>. У него поставлена задача — быть пропагандистом войны и пропагандистом, ориентированным на Россию, — сказала Захарова.

Так она прокомментировала неудачную попытку генсека рассказать анекдот про Lada и холодильник, говоря о закупках в Европе истребителей F-35 и систем ПВО Patriot американского производства. Он перепутал факты и исказил смысл, но все равно попытался оказать влияние на аудиторию.

Ранее Рютте на брифинге по итогам встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе призвал не переоценивать возможности России и выразил сомнения в компетентности военнослужащих страны. По его словам, пилоты истребителей якобы неумело управляют ими, а капитаны «не умеют опускать якорь».

Ему почти сразу ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, который указал, что генсек ничего не знает о российских летчиках и моряках. Российская сторона внимания на такие заявления не обращает.