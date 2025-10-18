Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
18 октября 2025 в 03:16

«Ему поставлена задача»: Захарова объяснила громкие слова Рютте про РФ

Захарова: Рютте громкими словами про Россию выполняет задачу по пропаганде войны

Мария Захарова Мария Захарова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте проводит пропагандистскую кампанию, ориентированную на российскую аудиторию, заявила телеканалу «Царьград» представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, громкие заявления западного политика преследуют цель пропаганды войны.

Относительно Рютте. Ему поставлена задача делать громкие заявления, в том числе ориентированные на российскую аудиторию <...>. У него поставлена задача — быть пропагандистом войны и пропагандистом, ориентированным на Россию, — сказала Захарова.

Так она прокомментировала неудачную попытку генсека рассказать анекдот про Lada и холодильник, говоря о закупках в Европе истребителей F-35 и систем ПВО Patriot американского производства. Он перепутал факты и исказил смысл, но все равно попытался оказать влияние на аудиторию.

Ранее Рютте на брифинге по итогам встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе призвал не переоценивать возможности России и выразил сомнения в компетентности военнослужащих страны. По его словам, пилоты истребителей якобы неумело управляют ими, а капитаны «не умеют опускать якорь».

Ему почти сразу ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, который указал, что генсек ничего не знает о российских летчиках и моряках. Российская сторона внимания на такие заявления не обращает.

Марк Рютте
Мария Захарова
пропагандисты
риторика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Возвращение в РФ на заработки, «отмена», СВО: куда пропал Алексей Кортнев
Временные ограничения начали действовать в шести аэропортах РФ
Трамп оценил работу губами пресс-секретаря Белого дома
Силы ПВО сработали над Воронежем и четырьмя районами области
Овечкин вновь поднялся в рейтинге выдающихся игроков НХЛ
Косметолог рассказала, чем опасно популярное средство
Стало известно о колоссальных потерях ВСУ в Харьковской области
Проблемы со здоровьем, поддержка СВО, Пугачева: где сейчас Наталья Варлей
Сотрудник ТЦК в Харькове залил людей слезоточивым газом
Мерц дал оценку предстоящей встрече Путина и Трампа в Будапеште
Язык тела Зеленского выдал его подавленное состояние в США
«Ему поставлена задача»: Захарова объяснила громкие слова Рютте про РФ
Турецкие рыбаки сделали неожиданную находку, касаемую Украины
Путин уличил западные СМИ в манипуляциях информацией
В РФПИ озвучили, что уже принято по соединяющему США и РФ туннелю
Бундесбанк не намерен продавать золотые резервы ФРГ
Актер Смольянинов задолжал российскому банку десятки тысяч рублей
Семья из 11 человек погибла в Газе из-за одного решения Израиля
Аэропорт российского города объявил о прекращении работы
МВФ давит на Украину требованием по гривне
Дальше
Самое популярное
Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски
Общество

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Цветок для тех, у кого ничего не растет: распускается в марте, цветет 4 месяца
Общество

Цветок для тех, у кого ничего не растет: распускается в марте, цветет 4 месяца

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.