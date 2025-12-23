ПВО России за три часа сбила 20 украинских беспилотников

В период с 17:00 до 20:00 мск 23 декабря системы ПВО сбили 20 украинских беспилотников самолетного типа над пятью регионами Центральной России. Согласно сообщению Минобороны РФ, основная часть дронов была уничтожена над Брянской и Белгородской областями.

Дежурными средствами ПВО уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 10 — над территорией Брянской области, шесть — над территорией Белгородской области, два — над территорией Калужской области и по одному — над территориями Курской и Смоленской областей, — говорится в сообщении.

В ночь на 23 декабря дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 29 дронов противника. Утром над Белгородской областью ликвидировано 14 украинских беспилотников, над Воронежской областью — один.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил в беседе с NEWS.ru, что Вооруженные силы Украины могут накапливать беспилотники для масштабных ударов по территории России в период новогодних праздников. По его словам, снижение активности атак БПЛА в последнее время свидетельствует о подготовке к подобным действиям.