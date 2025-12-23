Налет БПЛА на Буденновск, водитель-госизменщик: ВСУ атакуют РФ 23 декабря

В ночь на 23 декабря над Россией сбили 29 украинских беспилотников. В Буденновске на территории промзоны вспыхнул пожар в результате налета дронов. Украинского водителя, получившего российское гражданство, обвиняют в попытке поджога автомобилей. Подробнее о том, как Вооруженные силы Украины атакуют Россию, — в материале NEWS.ru.
Над какими российскими регионами сбили беспилотники ВСУ
В ночь на 23 декабря Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты, расположенные на российской территории, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 29 дронов противника.
По данным ведомства, 14 БПЛА были сбиты над Ростовской областью, семь — над Ставропольским краем, по три — над Белгородской областью и Республикой Калмыкия, по одному — над Курской областью и Крымом.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что атака беспилотников была отражена в восьми районах. По его словам, никто не пострадал.
Слюсарь уточнил, что в ночь на 23 декабря были сбиты дроны в Усть-Донецком, Константиновском, Чертковском, Аксайском, Родионово-Несветайском, Тарасовском и Дубовском районах. В хуторе Верхнепотапове Константиновского района обломки БПЛА повредили забор в частном подворье. В станице Грушевской Аксайского района загорелся строящийся частный жилой дом. Впоследствии пожар был ликвидирован.
Как украинские дроны пытались атаковать Буденновск
Утром 23 декабря в Сети появилось видео с пожаром в Буденновске после атаки беспилотников ВСУ. В коротком ролике запечатлено красное зарево над городом и виднеющийся вдали столб дыма.
Очевидцы сообщили о серии взрывов в Буденновске. По их словам, в течение 15 минут прозвучало несколько хлопков.
Минобороны России не комментировало эту информацию.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что пожар вспыхнул на территории промзоны после того, как украинские беспилотники попытались атаковать объекты в Буденновске. В городе сработали системы ПВО. По его информации, пострадавших нет, а жилые дома и инфраструктура не получили повреждений. На месте возгорания работают экстренные службы.
Вооруженные силы Украины могли осуществить запуск беспилотных летательных аппаратов в направлении Буденновска из Запорожья, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, также нельзя исключать, что БПЛА прилетели с территорий Херсонской области, контролируемых ВСУ.
«У Киева есть дроны с дальностью полета до двух тысяч километров. Могут быть и другие маршруты. Беспилотники могли лететь на предельно малой высоте, в том числе над Черным морем», — высказал мнение Дандыкин.
В Минобороны РФ не комментировали эти сведения.
В Белгородской области были ранены мирные жители в результате обстрелов ВСУ
В районе поселка Красный Пахарь Волоконовского округа Белгородской области украинский беспилотник ударил по легковому автомобилю, в результате чего ранения получила супружеская пара, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, мужчине и женщине оказали необходимую медпомощь, после чего их отправили на амбулаторное лечение.
«В округе при атаке беспилотников повреждения получили два инфраструктурных объекта. Аварийные бригады занимаются ликвидацией последствий. В результате атак дронов на участках дорог в районе поселков Волоконовка, Малиново, а также сел Фощеватово и Грушевка повреждения получили три КамАЗа, одна единица спецтехники, две „Газели“ и легковой автомобиль, в селе Новом — два частных домовладения и хозпостройки, в хуторе Шаховка — социальный объект», — добавил губернатор.
По словам Гладкова, в Шебекинском округе при отражении атаки дрона был ранен боец подразделения «Орлан». Мужчина получает медпомощь в больнице Белгорода. На участке дороги Шебекино — Зиборовка дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль, в результате чего был ранен мужчина. Ему оказали медпомощь, он продолжает амбулаторное лечение.
«В селе Максимовка от удара дрона огнем уничтожен легковой автомобиль. В селе Мешковом повреждены два частных дома, спецтехника и линия электропередачи», — подчеркнул Гладков.
В Минобороны РФ не комментировали сведения об атаках ВСУ на Белгородскую область.
За что задержали украинского водителя в России
По информации СМИ, водитель с Украины Дмитрий Балог обвиняется в попытке поджога автомобилей в одной из воинских частей в Подмосковье по заданию куратора из «Легиона „Свобода России“» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По данным журналистов, он пытался нанести ущерб ряду других объектов.
«Дмитрий Балог в целях противодействия СВО собрал и передал противнику сведения, которые могут быть использованы против ВС РФ. Оказал помощь представителям иностранного государства, деятельность которых направлена против безопасности РФ, выразившуюся в совершении поджогов ряда объектов, транспортных средств и объектов связи. Таким образом, Балог совершил госизмену», — говорится в материале.
По словам авторов публикации, Балог является уроженцем Украины. В 2016 году он якобы получил российское гражданство.
