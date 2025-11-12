Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

В предновогодней суете не всегда находится время на кулинарные изыски. К счастью, существуют простые, но эффектные закуски, которые можно собрать за пару минут. В их числе — салат «Ночь с курицей». Рассказываем, как приготовить угощение, с которым справится даже неопытный кулинар.

Ингредиенты

Копченая курица — 200 г (вес без костей)

Шампиньоны (консервы) — 200 г

Майонез — 5 ст. л.

Яйца С0 или С1 — 2 шт. (можно взять 3 яйца С2)

Сыр твердого сорта — 50 г

Зелень — для украшения

Способ приготовления

Курицу и шампиньоны нарубите небольшими кубиками. Яичные белки отделите от желтков. Белки натрите крупно, желтки — мелко. Сыр также мелко натрите.

По центру большого плоского блюда установите кулинарное кольцо. Выложите ингредиенты друг за другом, разделяя слои тонкими сеточками из майонеза:

Курица. Грибы. Белки (можете сразу соединить их с соусом). Сыр. Желтки.

Украсьте салат парой листьев свежего укропа или другой зеленью по желанию. Ненадолго уберите закуску в холодильник, затем подавайте к столу.

