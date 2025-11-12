Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Салат «Ночь с курицей» Салат «Ночь с курицей» Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В предновогодней суете не всегда находится время на кулинарные изыски. К счастью, существуют простые, но эффектные закуски, которые можно собрать за пару минут. В их числе — салат «Ночь с курицей». Рассказываем, как приготовить угощение, с которым справится даже неопытный кулинар.

Ингредиенты

  • Копченая курица — 200 г (вес без костей)
  • Шампиньоны (консервы) — 200 г
  • Майонез — 5 ст. л.
  • Яйца С0 или С1 — 2 шт. (можно взять 3 яйца С2)
  • Сыр твердого сорта — 50 г
  • Майонез — 5 ст. л.
  • Зелень — для украшения

Способ приготовления

Курицу и шампиньоны нарубите небольшими кубиками. Яичные белки отделите от желтков. Белки натрите крупно, желтки — мелко. Сыр также мелко натрите.

По центру большого плоского блюда установите кулинарное кольцо. Выложите ингредиенты друг за другом, разделяя слои тонкими сеточками из майонеза:

  1. Курица.
  2. Грибы.
  3. Белки (можете сразу соединить их с соусом).
  4. Сыр.
  5. Желтки.

Украсьте салат парой листьев свежего укропа или другой зеленью по желанию. Ненадолго уберите закуску в холодильник, затем подавайте к столу.

Еще больше рецептов новогодних салатов ищите в нашей подборке.

грибы
закуски
курица
овощи
рецепты
салаты
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
