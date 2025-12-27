Ни одного Нового года без этих рулетиков. Порционное горячее с яблочно-ореховой начинкой

Новогодний стол требует блюд, которые сочетают в себе праздничную элегантность, сытность и удобство подачи. Рулетики из курицы с яблоком и грецким орехом — именно такое решение. Это блюдо кажется изысканным, но готовится удивительно просто. Нежное куриное филе, обёрнутое вокруг сладковатой, сочной яблочной начинки с пикантными орехами, в процессе запекания пропитывается собственным соком и приобретает золотистую корочку. Каждый рулетик — это самодостаточная порция, где сочное мясо и фруктово-ореховая «начинка-гарнир» создают идеальный дуэт, избавляя от необходимости готовить что-то отдельно.

Вам понадобится: 2 крупных куриных филе (около 500 г), 1 кисло-сладкое яблоко (например, Семеренко), 50 г ядер грецких орехов, 2 ст. л. мёда, 1 ч. л. дижонской горчицы, соль, перец, растительное масло. Куриные филе разрежьте вдоль, не до конца, раскройте как книжку и слегка отбейте. Посолите и поперчите. Яблоко очистите от сердцевины и нарежьте мелкими кубиками. Орехи порубите ножом. Смешайте яблоки и орехи. На каждую пластину филе выложите начинку, сверните плотным рулетом и скрепите зубочисткой. Смешайте мёд и горчицу. Рулетики обмажьте этой смесью, выложийте в форму для запекания, смазанную маслом. Запекайте в разогретой до 190°C духовке 25-30 минут до готовности. Подавайте горячими, полив соком, образовавшимся в форме.

