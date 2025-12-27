Легко приготовить в новогодней суматохе: рулет с творожной начинкой — только доступные продукты

Этот бисквитный рулет с творожной начинкой легко приготовить в новогодней суматохе. А главное, для него понадобятся только доступные продукты!

Вкус получается божественным: воздушный, влажный бисквит и нежный, сливочный творожный крем создают идеальную гармонию. Это просто, быстро и безумно вкусно!

Рецепт: для бисквита взбейте 4 яйца со стаканом сахара до пышной светлой массы, аккуратно введите стакан просеянной муки. Вылейте тесто на противень, застеленный промасленным пергаментом, разровняйте и выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 10–12 минут до золотистого цвета. Готовый горячий корж сразу переверните на чистое полотенце, снимите пергамент и, пока он теплый, сверните в рулет вместе с полотенцем, оставьте остывать. Для крема смешайте 400 г творога, 100 г мягкого сливочного масла, 5 ст. л. сахарной пудры и ванилин до однородности. Остывший рулет аккуратно разверните, равномерно распределите творожный крем, оставив свободными края, и снова сверните уже с начинкой. Уберите в холодильник на пару часов для пропитки. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой.

Ранее стало известно, как приготовить рулет «Рождественское полено» с шоколадным коржом и сливочным кремом.