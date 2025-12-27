Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 05:46

Легко приготовить в новогодней суматохе: рулет с творожной начинкой — только доступные продукты

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот бисквитный рулет с творожной начинкой легко приготовить в новогодней суматохе. А главное, для него понадобятся только доступные продукты!

Вкус получается божественным: воздушный, влажный бисквит и нежный, сливочный творожный крем создают идеальную гармонию. Это просто, быстро и безумно вкусно!

Рецепт: для бисквита взбейте 4 яйца со стаканом сахара до пышной светлой массы, аккуратно введите стакан просеянной муки. Вылейте тесто на противень, застеленный промасленным пергаментом, разровняйте и выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 10–12 минут до золотистого цвета. Готовый горячий корж сразу переверните на чистое полотенце, снимите пергамент и, пока он теплый, сверните в рулет вместе с полотенцем, оставьте остывать. Для крема смешайте 400 г творога, 100 г мягкого сливочного масла, 5 ст. л. сахарной пудры и ванилин до однородности. Остывший рулет аккуратно разверните, равномерно распределите творожный крем, оставив свободными края, и снова сверните уже с начинкой. Уберите в холодильник на пару часов для пропитки. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой.

Ранее стало известно, как приготовить рулет «Рождественское полено» с шоколадным коржом и сливочным кремом.

Проверено редакцией
Читайте также
Такие рулеты из лаваша буду подавать на праздничный стол: просто и бюджетно, а начинка — просто огонь
Общество
Такие рулеты из лаваша буду подавать на праздничный стол: просто и бюджетно, а начинка — просто огонь
Новогодние роллы «по-русски»: закуска из яичных блинчиков — начинку можно менять на свой вкус
Общество
Новогодние роллы «по-русски»: закуска из яичных блинчиков — начинку можно менять на свой вкус
Готовлю стамбульские конвертики: сливочная начинка в хрустящем лаваше — самое то для сытного и быстрого завтрака
Общество
Готовлю стамбульские конвертики: сливочная начинка в хрустящем лаваше — самое то для сытного и быстрого завтрака
Готовьте таз — этот салат уплетают за обе щеки: всего-то нужно смешать курицу с фасолью и морковью
Общество
Готовьте таз — этот салат уплетают за обе щеки: всего-то нужно смешать курицу с фасолью и морковью
Без муки и без сахара, но не оторваться: пышная творожная запеканка на завтрак и перекус
Общество
Без муки и без сахара, но не оторваться: пышная творожная запеканка на завтрак и перекус
рулеты
рецепты
творог
десерты
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Родные мои»: в Норильске многодетная мать заморила младенца голодом
Семь БПЛА сбили над двумя регионами России за ночь
Шарлотка по-новогоднему: как классическая, но лучше — с ароматом праздника!
Машина с людьми провалилась под лед на участке реки Лены
ВСУ продолжают «кошмарить» мирных жителей Херсонской области
В Белом доме назвали точные дату и время встречи Трампа и Зеленского
От +4 до -50 на Новый год: какая погода будет в РФ с 29 декабря по 4 января
ВСУ оставили заминированные ловушки при отступлении в Запорожской области
В МИД РФ раскрыли, что легализует Киев в качестве подписанта соглашений
Салат «Нежность» с курицей и черносливом на Новый год: просто и вкусно
В Госдуме выдвинули идеи по поводу выходных, отпусков и рабочих недель
Умерла последняя из пяти сестер Дион
Прямой потомок Екатерины II рассказал о внутренней «русскости»
Пресс-секретарь Белого дома объявила неожиданную для всех новость
Два человека пострадали при перестрелке в здании шерифа в США
Окружение Трампа придумало путь для нормализации отношений РФ и ЕС
«Это работа под давлением»: истории спасателей из необычных отрядов МЧС
К чему снится курить сигареты: предвестие беды или удачи?
Назван срок оглашения приговора по делу об убийстве генерала Кириллова
Елочка, гори: как самый русский город Эстонии бросил вызов русофобии
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.