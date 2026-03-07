Зимняя Олимпиада — 2026
Вместо классической запеканки готовлю творожный пудинг с манкой — такой нежный, что ложка стоит, а съедается мгновенно

Фото: D-NEWS.ru
Вместо классической запеканки готовлю творожный пудинг с манкой — такой нежный, что ложка стоит, а съедается мгновенно. Беру творог, яйца и манку — и создаю воздушное лакомство прямо в духовке. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для завтрака или уютного чаепития. Его необычность в том, что никакой муки и масла — только творог, манка и ягоды, а получается настоящее суфле, которое буквально тает во рту. Получается обалденная вкуснятина: высокий, пористый пудинг с румяной корочкой и нежнейшей, чуть влажной серединкой, в которой прячутся сочные ягодки. Он настолько хорош, что исчезает со стола быстрее, чем остывает, и даже те, кто равнодушен к творогу, просят добавки.

Для приготовления вам понадобится: 500 г творога (жирного, не пастообразного), 3 яйца, 4 ст. ложки манки, 4 ст. ложки сахара, ванилин, щепотка соли, 100 г любых ягод (свежих или замороженных). Отделите белки от желтков. Желтки разотрите с творогом, сахаром, ванилином и манкой. Белки взбейте с солью в крепкую пену и аккуратно вмешайте в творожную массу. Добавьте ягоды. Выложите массу в смазанную маслом форму и выпекайте при 180 градусах 35–40 минут до золотистой корочки. Дайте остыть в форме — тогда пудинг станет ещё нежнее.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

Проверено редакцией
