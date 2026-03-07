Перестала покупать творожные кексы в магазине: пеку свои — с цукатами и орехами, влажные, как бисквит, и очень вкусные

Беру творог, яйца, муку — и добавляю яркие цукаты и хрустящие орешки. Это гениально простое и невероятно вкусное лакомство, идеальное для завтрака или уютного чаепития. Его необычность в том, что кексы получаются не сухими, а влажными, нежными, с богатой текстурой и насыщенным вкусом. Цукаты придают сладость и сочность, а орехи — приятный хруст и аромат. Получается обалденная вкуснятина: румяные, золотистые кексики с бархатистым мякишем, который буквально тает во рту. Они настолько хороши, что домашние просят испечь их снова, не успевает остыть последняя партия. Никаких магазинных добавок, только натуральные продукты и любовь.

Для приготовления вам понадобится: 200 г творога, 100 г сливочного масла, 3 яйца, 150 г сахара, 200 г муки, 1 ч. ложка разрыхлителя, ванилин, щепотка соли, 100 г цукатов, 50 г грецких орехов. Масло разотрите с сахаром, добавьте яйца, творог, ванилин и соль. Всыпьте муку с разрыхлителем, хорошо перемешайте. Орехи порубите, цукаты нарежьте, добавьте в тесто. Разложите по формочкам и выпекайте при 180 градусах 25–30 минут до золотистого цвета. Подавайте, посыпав сахарной пудрой.

