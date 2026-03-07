Зимняя Олимпиада — 2026
07 марта 2026 в 11:55

Салат «Мимоза» в новом прочтении — нежнейший, простой и вкусный!

Салат «Мимоза» на 8 марта Салат «Мимоза» на 8 марта Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
8 марта невозможно представить без цветов и этого легендарного салата. Но забудьте о тяжелых слоях и лишнем жире! Секрет по-настоящему праздничной «Мимозы» — в использовании качественной консервированной горбуши.

Для приготовления подготовьте основу: отварите 3 картофелины, 2 моркови и 4 яйца. Остудите и очистите их. Возьмите одну банку (250 г) горбуши в собственном соку, слейте жидкость, удалите крупные косточки и разомните рыбу вилкой. Мелко нарежьте небольшую белую луковицу и залейте ее кипятком на 2 минуты, чтобы ушла лишняя горечь, затем обсушите.

Собираем слои (каждый слой слегка смазываем сеточкой из качественного майонеза).

  • Картофель: натрите на мелкой терке первым слоем — он впитает сок рыбы.

  • Рыба: равномерно распределите горбушу.

  • Лук: посыпьте рыбу для пикантности.

  • Морковь: натрите следующим слоем — она добавит сладости и яркости.

  • Белки яиц: натрите их, создавая объемную «подушку».

  • Сыр: натрите 100 г твердого сыра (по желанию, для более нежного вкуса).

  • Желтки: финальный штрих! Натрите их на самой мелкой терке сверху, не прижимая, чтобы салат выглядел как россыпь цветов мимозы.

Идеи эффектной подачи к 8 марта

  • В форме цифры: выложите салат на плоское блюдо в виде восьмерки, используя два стакана разного диаметра в центре, которые потом нужно аккуратно вынуть.

  • Порционно: используйте кулинарное кольцо или прозрачные креманки, чтобы были видны все нежные слои.

  • Декор: украсьте салат веточками свежего укропа и маленькими кружочками моркови, чтобы создать имитацию настоящей мимозы.

Поставьте готовый салат в холодильник минимум на 2–3 часа. За это время слои «подружатся», и вкус станет максимально сбалансированным.

Идеи, что подарить на 8 марта, смотрите в нашем тексте.

