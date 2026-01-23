Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 10:30

Просто «Мария»: готовим классическое печенье без яиц по ГОСТу 1952 года

Просто «Мария»: готовим классическое печенье без яиц по ГОСТу 1952 года Просто «Мария»: готовим классическое печенье без яиц по ГОСТу 1952 года Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Мало кто знает, что настоящее печенье затяжное «Мария» готовится не на сливочном масле, а на топленом — именно этот ингредиент создает ту самую рассыпчатость и долгое послевкусие. В домашних условиях можно воссоздать технологию 1952 года, когда советские кондитеры добавляли в тесто инвертный сироп вместо обычного сахара.

  • Топленое масло (60 г) размягчите при комнатной температуре, смешайте с инвертным сиропом (50 г, или возьмите мед светлых сортов) до однородности.

  • Просейте два вида муки (пшеничная высшего сорта — 280 г, рисовая — 40 г), добавьте разрыхлитель (5 г) и соль (щепотку).

  • Влейте воду (питьевая — 80 мл) комнатной температуры, замесите эластичное тесто.

  • Раскатайте пласт толщиной 3 мм, вырежьте прямоугольники 6×4 см, наколите вилкой в шахматном порядке.

  • Выпекайте при 180 °C около 12 минут до золотистого цвета.

Печенье затяжное «Мария» по этому рецепту получается с нежной текстурой благодаря рисовой муке и долго остается хрустящим. Храните готовую выпечку в жестяной банке — так она сохранит свежесть до трех недель.

  • Калорийность на 100 г: 236,14 ккал.

  • БЖУ: 6,22/0,63/50,27.

Ранее мы рассказывали, как из почерневших бананов приготовить восточный десерт.

печенье
выпечка
кулинария
рецепты
классика
Валентина Еремеева
В. Еремеева
Американист назвал неочевидный способ давления США на Украину
Испанский клуб выгоняет российского футболиста Захаряна
В московском ЖК за сутки убили семь собак
Резкая оттепель идет на Москву, февраль будет жарким? Прогноз погоды
Власти Пензы раскрыли новые детали о пожаре на нефтебазе
Подавший сигнал бедствия самолет Azur Air успешно приземлился
Названа причина сигнала бедствия следовавшего из Пхукета в Барнаул самолета
Полиция начала рейды после гибели покупателя в ТРК «Сити Молл»
«Остались только Эмираты»: в Совфеде объяснили смену переговорной площадки
«Проверяли всех»: Зорин об аресте звезды турецкого кино Ямана
Королевская семья Британии: новости, кто разбил сердце Эндрю
Сроки против бюджета: что сегодня важнее для инвестора
Психолог объяснила феномен синдрома послепраздничной адаптации у детей
Успенская учинила скандал на борту самолета
Стало известно, зачем США представили Путину нового участника переговоров
Трамп выступил с заявлением о предстоящих переговорах США, России и Украины
Медведчук подвел печальные для Киева итоги форума в Давосе
В России начали маркировать детское питание
Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США
В МВД рассказали, что делать в случае передачи неизвестным кода из СМС
