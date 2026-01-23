Просто «Мария»: готовим классическое печенье без яиц по ГОСТу 1952 года

Мало кто знает, что настоящее печенье затяжное «Мария» готовится не на сливочном масле, а на топленом — именно этот ингредиент создает ту самую рассыпчатость и долгое послевкусие. В домашних условиях можно воссоздать технологию 1952 года, когда советские кондитеры добавляли в тесто инвертный сироп вместо обычного сахара.

Топленое масло (60 г) размягчите при комнатной температуре, смешайте с инвертным сиропом (50 г, или возьмите мед светлых сортов) до однородности.

Просейте два вида муки (пшеничная высшего сорта — 280 г, рисовая — 40 г), добавьте разрыхлитель (5 г) и соль (щепотку).

Влейте воду (питьевая — 80 мл) комнатной температуры, замесите эластичное тесто.

Раскатайте пласт толщиной 3 мм, вырежьте прямоугольники 6×4 см, наколите вилкой в шахматном порядке.

Выпекайте при 180 °C около 12 минут до золотистого цвета.

Печенье затяжное «Мария» по этому рецепту получается с нежной текстурой благодаря рисовой муке и долго остается хрустящим. Храните готовую выпечку в жестяной банке — так она сохранит свежесть до трех недель.

Калорийность на 100 г: 236,14 ккал.

БЖУ: 6,22/0,63/50,27.

