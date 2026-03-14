14 марта 2026 в 08:46

Готовим шоколадное печенье, которое не черствеет. С каждым днем оно становится только ароматнее, если, конечно, долежит до утра

Главный секрет этого печенья — его удивительная способность «дозревать» после выпечки. Только что из духовки оно нежное и мягкое, но уже на следующий день текстура становится идеально плотной, а все ароматы — шоколада, меда, душистого перца — раскрываются в полную силу. Это тот редкий десерт, который не боится времени, а только выигрывает от него.

Что понадобится

Курага (мягкая) — 100 г, миндаль — 50 г, фундук — 50 г, темный шоколад (от 70%) — 150 г, мед жидкий — 80 г, сахарный песок — 50 г, мука пшеничная — 120 г, какао-порошок — 20 г, душистый перец молотый — 1/2 ч.л., сливочное масло (для смазывания формы).

Как я его готовлю

Мягкую курагу промываю, обсушиваю и нарезаю мелким кубиком. На сухой, хорошо разогретой сковороде обжариваю миндаль и фундук в течение 5–7 минут. Даю орехам полностью остыть, после чего крупно рублю их ножом. Шоколад натираю на крупной терке. В небольшой сотейник или кастрюлю с толстым дном кладу натертый шоколад, мед и сахар. Растапливаю смесь на самом медленном огне, непрерывно помешивая, до получения однородной глянцевой массы, затем снимаю с плиты и даю слегка остыть. В объемной миске просеиваю муку, какао-порошок и душистый перец. Добавляю нарезанную курагу и примерно половину подготовленных рубленых орехов, все тщательно перемешиваю.

В сухую смесь вливаю теплую шоколадно-медовую массу и быстро замешиваю густое, однородное тесто. Форму для выпечки (примерно 20х20 см) смазываю тонким слоем сливочного масла. Перекладываю в нее тесто, равномерно распределяю и утрамбовываю ложкой. Поверхность обильно посыпаю оставшимися орехами, слегка вдавливая их. Выпекаю в предварительно разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до сухой зубочистки. Готовому печенью даю полностью остыть прямо в форме, затем извлекаю целым пластом и нарезаю на порционные квадраты или прямоугольники.

Дмитрий Демичев
