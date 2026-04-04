04 апреля 2026 в 22:15

Мука, вода, соль — элементарное тесто для слоеных лепешек: рецепт, с которым готовка в удовольствие

Хрустящие, слоеные лепешки можно приготовить без долгого и сложного раскатывания благодаря этому рецепту элементарного теста. С ним у вас получатся нежные, многослойные лепешки с аппетитной корочкой.

Для теста понадобится: 550 г муки, 400 мл теплой воды, 1 ч. л. соли. Для прослойки: 50 г сливочного масла, 50 мл растительного масла, 1 ст. л. муки.

Рецепт: в миске смешайте муку, соль и воду. Замесите мягкое, эластичное тесто. Накройте и оставьте на 10 минут. Разделите тесто на 8 частей, накройте и оставьте еще на 10 минут. Для прослойки смешайте растопленное сливочное масло, растительное масло и муку до однородности.

Каждый кусочек теста раскатайте в тонкий пласт, смажьте масляной смесью. Сложите по два пласта друг на друга, сверните в неплотный рулет. Подготовьте все заготовки, затем разрежьте каждый рулет пополам и слегка прижмите. Уберите в морозилку на 15 минут. Аккуратно раскатайте каждую заготовку в лепешку. Жарьте на разогретой сковороде без масла или с небольшим количеством масла на среднем огне с двух сторон до румяной корочки.

Ранее стало известно, как приготовить пуховые лепешки с картошкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Грузинские лепешки отдыхают: эта завитушки с сыром и зеленью из слоеного теста — хит любого застолья
Общество
Грузинские лепешки отдыхают: эта завитушки с сыром и зеленью из слоеного теста — хит любого застолья
Кабачок, морковь и одно яйцо — тру, мешаю и запекаю: получается обалденный завтрак или ужин
Общество
Кабачок, морковь и одно яйцо — тру, мешаю и запекаю: получается обалденный завтрак или ужин
Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Общество
Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Этот лаймовый кекс — мой портал в тропики. Влажная текстура, яркая цитрусовая нотка и облако бананового крема
Общество
Этот лаймовый кекс — мой портал в тропики. Влажная текстура, яркая цитрусовая нотка и облако бананового крема
Постный ханум: как накормить всех сытно, вкусно и без мяса. Тонкое тесто и ароматная картофельная начинка — вот весь секрет
Общество
Постный ханум: как накормить всех сытно, вкусно и без мяса. Тонкое тесто и ароматная картофельная начинка — вот весь секрет
лепешки
рецепты
тесто
выпечка
Дарья Иванова
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

