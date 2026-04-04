Мука, вода, соль — элементарное тесто для слоеных лепешек: рецепт, с которым готовка в удовольствие

Хрустящие, слоеные лепешки можно приготовить без долгого и сложного раскатывания благодаря этому рецепту элементарного теста. С ним у вас получатся нежные, многослойные лепешки с аппетитной корочкой.

Для теста понадобится: 550 г муки, 400 мл теплой воды, 1 ч. л. соли. Для прослойки: 50 г сливочного масла, 50 мл растительного масла, 1 ст. л. муки.

Рецепт: в миске смешайте муку, соль и воду. Замесите мягкое, эластичное тесто. Накройте и оставьте на 10 минут. Разделите тесто на 8 частей, накройте и оставьте еще на 10 минут. Для прослойки смешайте растопленное сливочное масло, растительное масло и муку до однородности.

Каждый кусочек теста раскатайте в тонкий пласт, смажьте масляной смесью. Сложите по два пласта друг на друга, сверните в неплотный рулет. Подготовьте все заготовки, затем разрежьте каждый рулет пополам и слегка прижмите. Уберите в морозилку на 15 минут. Аккуратно раскатайте каждую заготовку в лепешку. Жарьте на разогретой сковороде без масла или с небольшим количеством масла на среднем огне с двух сторон до румяной корочки.

