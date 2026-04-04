Кабачок, морковь и одно яйцо — тру, мешаю и запекаю: получается обалденный завтрак или ужин

Овощные лепешки из кабачка и моркови — это идеальное блюдо, которое подходит и для легкого завтрака, и для сытного ужина. Нежные ароматные лепешки готовятся без муки и жарки, а в духовке — полезно и просто.

Для приготовления понадобится: средний кабачок (около 300 г), морковь, 2 яйца, соль, перец, зелень по желанию. Для начинки (по желанию): отварная куриная грудка, сыр, соус, овощи.

Рецепт: кабачок и морковь натрите на крупной терке, слегка отожмите лишнюю жидкость. В миске смешайте овощи с яйцами, солью, перцем и рубленой зеленью. Противень застелите пергаментом. Выкладывайте овощную массу столовой ложкой, формируя небольшие лепешки. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 15–20 минут до золотистого цвета.

Для ужина: в готовые теплые лепешки заверните ломтики куриной грудки, сыр, листья салата, помидоры и любимый соус. Начинку можно менять на свой вкус.

