«Холодный душ»: США теряют боевые «невидимки» из-за нового оружия Ирана

Соединенные Штаты используют в конфликте на Ближнем Востоке новейшие образцы вооружения, включая истребители пятого поколения F-35 с технологией стелс, но точные удары Ирана могут заставить США сократить количество боевых вылетов, заявил aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников. По его словам, об этом свидетельствует недавнее уничтожение второго американского истребителя F-35.

Для США и Израиля уничтожение F-35 является холодным душем. Военно-политическое руководство этих стран не подозревало о том, что Иран использует сверхсовременные виды вооружения и может оказывать активное сопротивление агрессору, — отметил специалист.

Ранее Вооруженные силы США начали поисковую операцию для спасения двоих пилотов истребителя, сбитого в небе над Ираном. На данный момент американская сторона пытается определить местонахождение двух членов экипажа.

Государственное телевидение иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед между тем объявило о вознаграждении за поимку пилота. Подчеркивается, что награду обещают за взятие летчика живым.

В СМИ также сообщали, что иранские военные якобы захватили пилотов. При этом источники утверждают, что США направили для их спасения вертолеты Black Hawk и самолет C-130 Hercules, однако эта операция не принесла результатов.